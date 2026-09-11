Los albañiles expertos lo avalan: si tu casa tiene humedades, sólo tienes que hacer éste truco para arreglarlas sin necesidad de hacer obras

Ver una mancha oscura en la pared, y en concreto en la zona a partir del rodapié puede parecer poca cosa al principio. Sin embargo, el problema llega cuando la mancha crece, vuelve a salir después de pintar, la pared empieza a perder el revestimiento o aparecen restos de moho. En viviendas donde el agua sube desde el terreno, arreglar únicamente lo que se ve sirve de poco, porque la humedad va a seguir avanzando por dentro.

Es lo que sucede con la humedad por capilaridad. Y para tratarla existe un sistema que evita tener que picar grandes zonas de la pared y que recomiendan los expertos. Consiste en hacer pequeños agujeros en su parte inferior e introducir un impermeabilizante. El producto queda dentro de la mampostería y hace de barrera frente al agua que intenta seguir subiendo. Ahora bien, no es un remedio que valga para cualquier humedad y ésa es la primera comprobación que hay que hacer.

Si tu casa tiene humedades, sólo tienes que hacer éste truco

La explicación está en los propios materiales de la construcción. Ladrillos, bloques o piedras presentan pequeños poros por los que puede desplazarse el agua. Si la vivienda no dispone de una barrera adecuada que la frene, la humedad del terreno encuentra por dónde subir y las consecuencias terminan viéndose en casa. Es frecuente que la pintura se abombe o se desprenda y que el revoque vaya deteriorándose. Volver a pintar arregla el aspecto de la habitación, pero, si el agua continúa entrando desde abajo, es probable que al cabo de un tiempo aparezcan de nuevo las mismas señales.

La alternativa pasa por trabajar precisamente en esa parte de la pared. Y para hacerlo se deben hacer agujeros en la junta de asentamiento con una ligera inclinación y dejando entre ellos una separación aproximada de cinco a siete centímetros. No hace falta abrir toda la superficie, sino realizar una línea de pequeñas perforaciones.

Después hay que limpiarlas. Al utilizar el taladro queda polvo en su interior y debe retirarse antes de continuar. Es entonces cuando se introduce el impermeabilizante en cada agujero para que llegue a los poros del material. El producto necesita tiempo para actuar y secarse, y aquí no existe un plazo que se pueda aplicar a todos por igual. Lo colocamos siguiendo lo que indique el fabricante y cuando se haya terminado el proceso, las perforaciones se cierran con masa o argamasa.

Antes de coger el taladro, se debe mirar bien la humedad

La técnica puede ahorrar una obra considerable, pero únicamente si se utiliza para el problema adecuado. Que una pared tenga una mancha en la parte inferior no basta por sí solo para decidir que el agua viene del terreno. Puede haber una tubería perdiendo agua dentro de la pared. También puede existir una filtración desde el exterior o un problema en la cubierta. En esos casos habrá que localizar el punto por el que entra el agua y repararlo. Hacer agujeros e introducir impermeabilizante no va a arreglar una cañería dañada.

Por eso es importante fijarse en cómo y dónde ha aparecido la humedad y, si no se conoce su procedencia, pedir que la revise un profesional. Este paso evita confundir problemas que a simple vista pueden dejar marcas bastante parecidas. También hay que contar con los desperfectos que la humedad haya dejado mientras estuvo presente. Frenar el agua no vuelve a colocar la pintura que se ha desprendido ni recupera automáticamente un revestimiento deteriorado. Esa parte de la pared tendrá que repararse después si ha resultado dañada.

No todos los impermeabilizantes sirven para cualquier pared

Otro error sería comprar un producto sin comprobar antes sobre qué material se puede aplicar. No es igual trabajar sobre ladrillo macizo que hacerlo sobre bloque o piedra, y el impermeabilizante elegido tiene que ser compatible con la mampostería de la vivienda. La información del fabricante permite saber dónde puede utilizarse y cómo debe aplicarse. También marca el tiempo de secado que necesita. Si no se conoce bien el material de la pared, consultar antes de comprarlo puede evitar una aplicación que después no dé el resultado esperado.

La diferencia respecto a una reparación más agresiva está en que el trabajo se concentra en la zona baja. No se trata de derribar toda la mampostería para empezar de nuevo, sino de intentar cortar el camino que utiliza el agua para ascender desde el terreno. Eso explica también por qué no conviene recurrir a este sistema simplemente porque haya aparecido moho o se esté cayendo la pintura. Primero hay que encontrar la causa y cuando se confirma que existe humedad ascendente, la inyección del impermeabilizante permite crear una barrera en el interior de la pared. Si el agua está llegando desde otro punto, el arreglo será otro.

En definitiva, antes de pensar en una gran obra merece la pena averiguar qué tipo de humedad hay detrás de esas manchas. Si se trata de capilaridad, unas perforaciones localizadas y el producto adecuado pueden evitar tener que picar toda la pared. Pero el paso que no se puede saltar es saber de dónde viene el agua.