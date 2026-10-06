Sánchez convoca elecciones tras recaudar 240.000 millones más en impuestos a empresas y familias que en 2018

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha convocado este lunes elecciones generales para el 29 de noviembre sin haber aprobado unos presupuestos generales en toda la legislatura y habiendo aumentado la recaudación por impuestos en 240.000 millones fruto de las subidas de algunos gravámenes, del alza de la inflación, que dispara el IVA, y de la mejora del empleo —impacta en el IRPF—.

La presión fiscal ha subido durante el mandato de Sánchez en cuatro puntos: del 34,2% a cierre de 2017 al 38% del PIB en 2025. Se da la circunstancia de que en 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, la presión fiscal era también del 34,2%, y bajó al 33,9% en 2016.

De acuerdo con los cálculos de Funcas, a cierre de 2018 las arcas públicas recaudaron algo más de 400.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales de la Seguridad Social, mejorando en unos 20.000 millones la cifra del año anterior, 2017.

Pero en 2025, la cifra de ingresos por impuestos y cotizaciones sociales superó los 641.000 millones. Es una cifra récord, desconocida en España, y que representa el 38% del PIB. Son 241.000 millones más que antes de que Sánchez llegara al Gobierno, como muestra el gráfico de Funcas.

Esto es lo que ha llevado a la oposición a asegurar que Sánchez ha impuesto un infierno fiscal a empresas y familias. Han subido las cotizaciones sociales a empresas y trabajadores para pagar las pensiones en base al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ha subido el IVA por el incremento de los precios de los alimentos básicos por la inflación, mientras el Gobierno no deflactaba el IRPF a las clases medias para que afrontaran ese gasto… Son algunos de los reproches que hace la oposición.

El resultado de todo eso es que con Sánchez la recaudación por impuestos y cotizaciones ha subido cada año más y más. Como muestra el gráfico de la derecha realizado por Funcas, el incremento anual de ingresos por impuestos y cotizaciones sociales se ha disparado tras el covid.

En 2021, la recaudación fiscal aumentó en 49.376 millones de euros. No ha bajado de los 40.000 millones en los tres años siguientes y en 2025 marca récord con un incremento de 49.526 millones. En 2017, último año completo de Rajoy en el Gobierno, aumentaron en 19.335 millones. Ese año la economía crecía a ritmos del 3% —más que en 2025— y la inflación media se situó en el 1,1%.

El informe de Funcas está fechado unos días antes de que Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones el 29-N, pero advierte en el mismo que la presión fiscal seguiría su tendencia alcista. «La presión fiscal seguirá la tendencia alcista como consecuencia de las fuertes presiones que existen por la vía del gasto en envejecimiento, defensa o vivienda», señala.

Además, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales ya ha aumentado en casi 30.000 millones hasta agosto respecto a los ocho primeros meses de 2025: algo más de 20.000 millones en impuestos y otros casi 9.000 millones en cotizaciones sociales.