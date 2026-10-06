El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO, dejando en el aire el futuro de las ayudas a la compra de coches eléctricos para este año. Con los fondos a punto de terminarse por la falta de presupuesto —el Ejecutivo lo ha reducido a la mitad hasta los 400 millones de euros—, cerca de 80.000 españoles se podrían quedar sin los incentivos a la compra de motores con etiqueta CERO.

Así lo han señalado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que ya adelantaba hace unos días el problema que podría generar el adelanto de los comicios nacionales para la automoción, en medio de la negociación con el Ministerio de Industria -cartera de Jordi Hereu- para la ampliación de los fondos del Plan Auto+, ya, técnicamente, agotados.

«El aumento de la demanda de los eléctricos, incluso más de lo esperado para este año por el impacto de la subida de los precios de los combustibles; y la reducción del presupuesto a la mitad, pasando de los 800 millones de euros en 2025 a los 400 millones en 2026, ha provocado la tormenta perfecta para que un año más las ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones no vuelvan a funcionar y dejen fuera a miles de españoles que quieren ser parte de la transición del coche de gasolina o diésel al coche propulsado por un motor eléctrico», han explicado las citadas fuentes a OKDIARIO.

Un problema que calculan afectará a cerca de 80.000 españoles que se podrían quedar sin percibir los incentivos antes de que acabe el año. «Si se considera un presupuesto de 400 millones de euros, una previsión de venta de 150.000 coches eléctricos en 2026, que se podría superar por el incremento de la demanda; y la ayuda media por vehículo no podría superar los 2.600 euros, cerca de 80.000 comprados se quedan sin incentivos, en el peor de los escenarios», han cifrado.

Otro problema: caída de ventas de eléctricos

«En caso de que el Gobierno no dote de más fondos el Plan Auto+, como ya se venía negociando desde hace semanas, también se espera una congelación de las ventas en lo que queda de año, ya que, si no hay ayudas, los consumidores esperan a 2027 para recibir los incentivos del nuevo plan que entrará en vigor el 1 de enero», han alertado.

Además, confiesan que «desde el sector no se espera que el Gobierno tome una decisión similar a la que ha hecho con el decreto de vivienda y acuda a otras vías para ampliar nuevos fondos a la compra de coches 100% eléctricos e híbridos enchufables».

Matriculaciones 2026

Pese a la falta de incentivos por parte del Ejecutivo, el sector prevé que las matriculaciones crezcan en el total del año hasta superar 1,2 millones de unidades en 2026 y superar los niveles previos al impacto de la pandemia. En el total del año, el mercado acumula 912.059 unidades vendidas, lo que representa un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras permiten mantener la previsión de cierre de año.