Las intensas lluvias en Madrid provocan inundaciones y cortes de varias líneas de metro

Las intensas lluvias en Madrid provocan inundaciones de varias calles y cortes de varias líneas de metro. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado desde las 16:00 hasta el resto de la jornada de este martes un aviso amarillo por las fuertes tormentas en toda la Comunidad Autónoma.

El temporal que azota a media España llega a Madrid con fuerza, provocando el corte de la circulación en ambos sentidos de varias líneas del metro, entre ellas la 7 entre las estaciones García Noblejas y Cartagena, la 4 entre Goya y Lista y la 5 entre Pirámides y Urgel. A través de las redes sociales, Metro de Madrid ha informado que las incidencias en cada estación son superiores a 15 minutos de retraso.

No solo el Metro se ha visto afectado la tarde de este martes; también varias calles se han inundado debido a las lluvias que han caído con fuerza en la capital. El Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid informa que los túneles de Alfonso XIII y María de Molina están cortados por el momento por la intervención de los equipos de emergencia.

Sol bajo el agua

Las fuertes lluvias en Madrid también golpean a la Puerta del Sol, donde se empieza a acumular el agua. En la plaza continúan grupos radicales de izquierda acampados en protesta por la situación de la vivienda en el país. Las rachas de viento han destrozado algunas tiendas de campaña y toldos. Usuarios de redes sociales han publicado imágenes donde se ven a los campistas achicando agua, evitando que se les inunde la zona de la acampada, pero con poca suerte.