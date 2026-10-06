Huelga general en España: CCOO y UGT convocan un paro de 24 horas y ya apuntan a principios de noviembre

España se prepara para una nueva huelga general de 24 horas. CCOO y UGT han acordado convocar un paro nacional este otoño para reclamar mejoras salariales que permitan hacer frente al precio de la vivienda y defender el acceso a un hogar digno. Aunque todavía no existe una fecha oficial, los sindicatos apuntan a noviembre y descartan que la movilización coincida con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una huelga de 24 horas

La convocatoria llega después de las movilizaciones de los últimos días por la crisis de la vivienda y tras el rechazo del Congreso a los reales decretos-leyes relacionados con esta materia. CCOO y UGT han explicado que quieren incorporar al mundo laboral a las protestas impulsadas por organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos. El objetivo que figura en su comunicado conjunto es reivindicar salarios suficientes para poder acceder a una vivienda digna.

La fecha definitiva todavía debe acordarse con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que lo más sensato es pensar en noviembre y ha descartado que el paro se produzca durante la campaña electoral. Por su parte, CCOO también ha confirmado que la intención es que las 24 horas de huelga tengan lugar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Vivienda y salarios

Los sindicatos justifican la movilización por la relación entre el coste de la vivienda y los ingresos de los trabajadores. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la dificultad para acceder a una vivienda está vinculada al nivel de los salarios y al bloqueo de la negociación colectiva. La convocatoria pretende, por tanto, situar conjuntamente las condiciones laborales y el problema habitacional, que también afecta a jóvenes, estudiantes y pensionistas.

El Sindicato de Inquilinas llevaba semanas reclamando una huelga general relacionada con el derecho a la vivienda y ha celebrado que los principales sindicatos hayan dado el paso. La organización sostiene que la movilización debe mantenerse al margen del calendario electoral. Mientras tanto, otras organizaciones sindicales también han mostrado su disposición a participar, aunque la composición definitiva de la protesta y las acciones concretas todavía están pendientes de cerrar.

¿Cuándo será?

Por ahora, no hay día oficial. Todo apunta a que será durante las primeras semanas de noviembre, pero la fecha tendrá que concretarse y comunicarse formalmente. Además, la legislación establece determinados plazos de preaviso, ya que cuando una huelga afecta a empresas encargadas de servicios públicos, debe comunicarse con al menos diez días naturales de antelación. También deberán determinarse los servicios mínimos correspondientes en aquellos sectores donde sean necesarios.