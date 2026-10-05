Los sindicatos se preparan para las elecciones: Sordo avisa que mantendrá «la tensión en la calle» hasta el 29-N

Los sindicatos ya preparan el camino para movilizar al electorado de izquierdas de cara a las elecciones del 29 de noviembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avisado este lunes de que el sindicato va a «continuar con un itinerario de movilización» y de «tensión en la calle» en los próximos meses hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, una convocatoria que ha atribuido al «bloqueo» en el Congreso de los Diputados.

«En este periodo de tiempo, hasta las elecciones generales, CCOO va a continuar en su estrategia y en su actitud de reivindicar mejores salarios, de reivindicar medidas contundentes en materia de vivienda y medidas que contengan la inflación de precios que están produciendo las guerras de Trump en el mundo», ha remarcado Sordo.

En esta línea, el líder sindical ha ratificado que la organización mantendrá la presión social en la precampaña: «Por tanto, hay que continuar con un itinerario de movilización, de tensión en la calle como habíamos anunciado en torno a los salarios y en torno a las medidas de vivienda y ese va a ser el caminar de CCOO en los próximos meses».

Sobre las causas del adelanto electoral anunciado por Sánchez, el responsable de CCOO lo ha vinculado «obviamente» con el bloqueo que en el Congreso de los Diputados se viene dando sobre normas y leyes importantes», mencionando la caída de dos reales decretos ley sobre vivienda la semana pasada.

Sordo ha subrayado que «cuando hay bloqueo en el Parlamento, en las Cortes Generales, quien más sufre esos bloqueos son las personas que más necesitan de la política», como los desahuciados, quienes no llegan a fin de mes o quienes necesitan contención de precios.

Sordo ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Según ha avanzado, el sindicato promoverá la participación electoral como un «derecho democrático fundamental» destinado a «reforzar mayorías políticas que miren a los derechos de la clase trabajadora y de las clases más vulnerables» para evitar «un bloqueo permanente en el Congreso».