Reyes Maroto acompañó a Sánchez a Nueva York para atraer unos fondos buitres que ahora amasan 7.500 viviendas en Madrid

La ex ministra de Industria Reyes Maroto formó parte de la delegación que acompañó a Pedro Sánchez a Nueva York en julio de 2021 para pedir inversión a algunos de los grandes fondos que hoy el Gobierno califica de «buitres». Desde aquel encuentro, esos mismos fondos han comprado o promovido en Madrid cerca de 7.500 viviendas, según las operaciones conocidas.

La reunión se celebró el 21 de julio de 2021. Según la relación difundida entonces por Moncloa, Sánchez se sentó con representantes de Blackstone, Lone Star, Ares, Brookfield, Soros Fund Management, Morgan Stanley y JP Morgan, entre otras gestoras. Ese mismo día mantuvo un encuentro aparte con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock. Moncloa ilustró la nota oficial de la reunión con una fotografía del presidente junto a la ministra de Industria.

El viaje se produjo apenas una semana después de que el BOE publicara, el 14 de julio, el nombramiento de Óscar López como director del Gabinete de Sánchez. López, hoy ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, ocupaba ese cargo en Moncloa durante la gira, aunque la información oficial no recoge que formara parte de la comitiva.

En Nueva York, Sánchez presentó el Plan de Recuperación ante los inversores. «España es en estos momentos uno de los lugares más atractivos de Europa para invertir», aseguró el presidente, según la nota de Moncloa. Ante bancos y fondos, añadió que «la recuperación económica en España ya está en marcha» y que el país esperaba «liderar las tasas de crecimiento económico europeo este año y el que viene».

Según se publicó entonces, Sánchez garantizó a los fondos que la futura Ley de Vivienda les daría «seguridad jurídica» y no afectaría a sus inversiones. La norma, aprobada en 2023, acabó incluyendo medidas de control de precios del alquiler para los grandes tenedores.

Desde aquella reunión, los fondos presentes han protagonizado en Madrid operaciones sobre unas 7.500 viviendas. La mayor ha sido la compra de Fidere, la socimi de alquiler de Blackstone, por parte de Brookfield por 1.050 millones. La operación, cerrada en marzo de 2026, incluye unas 5.000 viviendas que pasaron de un fondo a otro.

Ares, a través de Avalon Properties, ha terminado unas 2.060 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, un programa de concesiones sobre suelo público para alquiler asequible. El mismo fondo compró en 2022 por 60 millones un proyecto de unas 300 viviendas de alquiler en Vallecas.

La lista se completa con una operación del propio Gobierno. Hacienda ha vendido por 204,7 millones el edificio de María de Molina 50 a una sociedad de Grupo Lar, que lo escrituró en 2024 junto a fondos gestionados por BlackRock. El inmueble se convertirá en unas 158 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes. La adjudicación está recurrida ante la Audiencia Nacional.

Cinco años después de aquel viaje, el discurso del Ejecutivo ha cambiado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Congreso durante el debate de los decretos de vivienda que «o se está con los buitres o con la gente». Maroto, hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha acusado en el Pleno municipal al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ponerse del lado de los «fondos buitre».

Mientras tanto, la Sareb, controlada por el Estado desde 2022, ha vuelto a adjudicar a Aliseda, la gestora de Blackstone, parte de la gestión de sus activos, incluidos inmuebles que deben pasar al parque público de Casa 47. Blackstone, por su parte, vendió unos 1.500 de los pisos que tenía en alquiler entre 2021 y 2022, y atribuyó esas ventas a la inseguridad regulatoria y a la Ley de Vivienda.