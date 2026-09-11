Poner una cucharada de suavizante dentro de un limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos
Este nuevo truco casero sencillo y económico se ha viralizado en redes sociales
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Uno de los últimos trucos caseros que se han viralizado para aromatizar los ambientes consiste en echar un poco de suavizante sobre un limón partido. Esta técnica triunfa gracias a que es una mezcla económica, sencilla y de rápida ejecución. Esta solución aprovecha las propiedades desodorizantes propias de esta fruta combinadas con el olor persistente del producto de limpieza para hacer frente a hedores en baños u otras habitaciones.
Cómo aplicar esta combinación
El proceso no acarrea ninguna dificultad. Lo primero es cortar un limón por la mitad, sin separar las dos partes, y añadir una cucharada de sal en la pulpa. Acto seguido, se agrega un chorrito de alcohol medicinal y se vuelcan una o dos cucharadas de suavizante sobre el limón, apoyando el compuesto en un plato. Esta mezcla actúa como un fuerte ambientador que simula la esencia de ropa limpia y ayuda a reducir la pestilencia durante días.
Cada ingrediente cumple una función técnica imprescindible dentro de la preparación: la sal absorbe los líquidos y la humedad, mientras que el alcohol colabora en la rápida propagación del aroma a lo largo y ancho de la estancia.
Otras alternativas que pueden funcionar
Si se quiere intensificar aún más el resultado y añadir matices cálidos que ayuden a repeler insectos, se pueden insertar algunos clavos de olor en la pulpa o espolvorear un poco de canela. Para conseguir un excelente resultado final, es importante seguir los siguientes consejos:
- Renovación constante: para evitar que el limón se pudra o que el aroma empiece a perder fuerza, se recomienda cambiar la pieza cada tres días.
- Seguridad en casa: debido a que la fórmula contiene suavizante y alcohol medicinal, dos sustancias tóxicas, es crucial mantener el plato alejado del alcance de niños o mascotas, así como dejarlo lejos de otros alimentos.
- Alternativas naturales: si se prefiere optar por productos que no tengan químicos, se puede prescindir del suavizante y utilizar el resto de elementos, aunque el impacto será notablemente más suave.