Amas de casa obsesionadas con el método de limpieza con suavizante: el polvo desaparece durante semanas

Hay trucos de limpieza que pasan de generación en generación y otros que se convierten en auténticos fenómenos virales en redes sociales. En los últimos tiempos, uno de los métodos más compartidos consiste en utilizar suavizante no sólo para lavar la ropa, sino para limpiar determinadas superficies y que luzcan impecables sin tener que estar pasando el plumero constantemente.

La razón por la que este método de limpieza se ha vuelto tan popular está, en gran medida, en su sencillez. El método consiste en diluir una pequeña cantidad de suavizante en agua y utilizar la mezcla para pasar un paño por algunas superficies del hogar. Quienes lo han probado aseguran que las superficies se mantienen limpias durante más tiempo, lo cual podría estar relacionado con los componentes presentes en el suavizante.

El método de limpieza con suavizante que se ha hecho viral

El polvo se compone de una mezcla de partículas procedentes del exterior, fibras textiles, células de la piel, partículas minerales y otros residuos. Uno de sus principales inconvenientes es que se acumula rápidamente, así que una buena rutina consiste en limpiar las superficies al menos una vez por semana, preferiblemente con un paño de microfibra ligeramente humedecido en una mezcla de agua y suavizante.

Lo más recomendable es limpiar de arriba hacia abajo, dejando que las partículas caigan al suelo para después aspirarlas. El paño de microfibra es clave, ya que está diseñado para atrapar partículas y resulta mucho más apropiado para retirar polvo que otros tejidos que simplemente pueden desplazarlo de un lugar a otro.

Uno de los principales problemas de este truco aparece cuando se utiliza demasiado suavizante creyendo que así la superficie quedará más limpia y el polvo tardará más tiempo en aparecer. Sin embargo, añadir más producto no significa necesariamente conseguir mejores resultados, sino todo lo contrario; cuando se utiliza en grandes cantidades, puede quedar una película pegajosa o aceitosa.

Otro aspecto a considerar es que no todas las superficies son adecuadas para poner en práctica este método de limpieza. Hay que tener mucho cuidado con superficies de madera sin tratar, determinados tipos de piedra, pantallas, dispositivos electrónicos, suelos delicados, superficies enceradas y materiales que puedan deteriorarse con productos perfumados o con residuos. También es recomendable hacer una pequeña prueba en una zona poco visible antes de aplicar cualquier la mezcla casera sobre el mueble.

Consejos prácticos

Para mantener la casa libre de polvo durante más tiempo, las toallitas húmedas, incluidas las específicas para cristales, madera o vitrocerámica, resultan muy útiles para retirar polvo, migas y pequeñas manchas. Del mismo modo, barrer varias veces por semana y fregar con regularidad ayuda a evitar que se acumulen pelos, restos de comida y suciedad.

El vinagre blanco es el mejor aliado para determinadas superficies, ya que resulta útil para eliminar suciedad y moho, mientras que un calcetín viejo y ligeramente húmedo colocado en el cepillo de la escoba se puede convertir en un recogepolvo para limpiar debajo de los muebles. Asimismo, los cepillos de dientes viejos son muy útiles para limpiar marcos, esquinas y pequeños rincones difíciles de alcanzar.

Por otro lado, tampoco conviene olvidarse de los elementos que acumulan polvo con facilidad. Las cortinas se deben aspirar periódicamente y lavar siguiendo las indicaciones del fabricante, especialmente cuando las ventanas permanecen abiertas durante mucho tiempo. Finalmente, las hojas de las plantas de interior también se pueden limpiar con cuidado para retirar las partículas acumuladas, mientras que las alfombras requieren aspirados frecuentes.

Trucos de limpieza de manchas

#limpiar #limpiezatapiceria #limpiezacolchones #marianordichouse ♬ LA REINA – Lola Indigo @marianordichouse 2 TRUCOS LIMPIEZA MANCHAS 🧼🛋️🫧 💥TRUCO TAPADERA LIMPIEZA TAPICERÍA – Agua caliente – 1/2tapón de detergente líquido – 1/2tapón de suavizante – 1 Chorro de vinagre de limpieza – 1 cucharada de bicarbonato Déjalo secando durante 24 horas 💥TRUCO LIMPIEZA MANCHAS COLCHÓN – 2 cucharadas de bicarbonato – 4 de agua oxigenada – 1 de pasta de dientes – 1 tapón detergente lavadora -Agua caliente ‼️El paño hay que escurrirlo bien‼️se hace con la plancha caliente a media temperatura, para que se vayan las manchas por completo el paño siempre tiene que estar mojado #parati #fyp #trucoslimpieza

Para limpiar la tapicería del sofá y eliminar algunas manchas, puedes preparar una mezcla con agua caliente, medio tapón de detergente líquido, medio tapón de suavizante, un chorrito de vinagre de limpieza y una cucharada de bicarbonato. Se mezcla todo y se humedece un paño, que después debe escurrirse muy bien antes de utilizarlo sobre la tapicería. Una vez terminada la limpieza, es importante dejar que el tejido se seque completamente, preferiblemente durante unas 24 horas.

Para las manchas del colchón, otra mezcla casera combina dos cucharadas de bicarbonato, cuatro de agua oxigenada, una pequeña cantidad de pasta de dientes, un tapón de detergente para la lavadora y agua caliente. El paño debe quedar húmedo, pero bien escurrido, para evitar empapar el colchón. Después, se coloca sobre la zona manchada y se puede utilizar una plancha caliente a temperatura media sobre el paño húmedo.