Ashoka el Grande y su poderosa reflexión sobre la verdadera victoria: «No consiste en someter a los demás mediante la fuerza, sino en conquistar sus corazones»

La historia está repleta de gobernantes que buscaron ampliar sus territorios mediante la fuerza de las armas. Sin embargo, algunos líderes terminaron cuestionando el verdadero valor de sus conquistas. Ese fue el caso de Ashoka el Grande, emperador del Imperio Maurya, cuya transformación después de una guerra especialmente devastadora en la India dio lugar a una de las reflexiones más conocidas sobre el poder, la justicia y la compasión. Su pensamiento continúa inspirando a quienes consideran que la grandeza de un dirigente no se mide únicamente por sus victorias militares.

Una lección sobre el poder

«La verdadera victoria no consiste en someter a los demás mediante la fuerza de las armas, sino en conquistar sus corazones a través de la justicia y la empatía». Esta frase de Ashoka resume una idea estrechamente relacionada con su legado, ya que el valor de una conquista puede ser mucho mayor cuando se consigue mediante la persuasión moral que cuando se impone a través de la violencia.

Un emperador que cambió después de una guerra

Ashoka gobernó el Imperio Maurya durante el siglo III antes de Cristo, en un periodo en el que esta dinastía llegó a controlar una gran parte del subcontinente indio. Su reinado estuvo marcado inicialmente por la expansión territorial, pero la guerra de Kalinga, librada aproximadamente en el octavo año de su gobierno, provocó un profundo cambio en su manera de entender el poder.

En el XIII Edicto sobre Roca, una de las inscripciones más importantes atribuidas al monarca, Ashoka expresa su pesar por las muertes, las deportaciones y el sufrimiento causados por la campaña militar. El texto señala que la devastación de Kalinga le produjo un intenso arrepentimiento y que, a partir de entonces, consideró preferible la conquista mediante el dhamma.