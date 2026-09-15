Las cámaras de seguridad grabaron al asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en México. La imagen del asesino, un hombre de mediana edad que vestía una camiseta blanca y portaba una mochila negra, ya está en manos de los investigadores que le buscan sin tregua. Las redes sociales han descubierto al homicida robando una bicicleta horas antes.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa al asesino huyendo de la zona minutos después del crimen de la estudiante de 21 años. Al principio, el homicida se aleja disimuladamente para terminar huyendo a la carrera cuando cree que nadie le ve.

La investigación, según apunta la Fiscalía mexicana, tiene como principal hipótesis que el crimen de Claudia se produjo durante un robo frustrado, cuando la víctima intentaba refugiarse del agresor en la Casa de la Cultura de Cuautla, este sábado, a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. El agresor no tenía ninguna relación con la víctima.

Emergencias llegó tarde al suceso

Fue la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) donde la víctima figuraba como estudiante de intercambio, la que identificó a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera a través de un comunicado en el que expresó una «profunda indignación» por el crimen y ha lamentado lo sucedido.

La UAEM ha reclamado «una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad». De la misma forma, ha reclamado que se «actúe con responsabilidad y sensibilidad» a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Sin embargo, los investigadores todavía no han tomado declaración a uno de los testigos directos del crimen. Un joven mexicano que grabó y colgó las imágenes del crimen en las redes sociales.

Este testigo vio cómo el asesino perseguía a Claudia y la apuñalaba mortalmente antes de darse a la fuga, incluso le persiguió con ayuda de otras personas, aunque no consiguieron darle alcance.

El testigo relata cómo llamaron de inmediato al teléfono de emergencias para solicitar ayuda para la víctima y cómo nadie atendió sus llamadas durante más de 15 minutos. Finalmente, y mucho más tarde, los sanitarios llegaron al lugar del suceso, pero ya no pudieron hacer nada por la estudiante española.

El asesino identificado en las redes

La colaboración ciudadana está siendo clave en el caso, con la identificación del presunto asesino en redes sociales cuando al parecer intentó robar una bicicleta.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron su rostro y su vestimenta, la misma que vestía cuando presuntamente atacó mortalmente a Claudia Tacoronte.