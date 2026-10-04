El campeonato de Europa de boxeo termina con una batalla campal a puñetazos y sillazos en Boadilla del Monte

Una batalla campal de todos contra todos. Así terminó la velada por el campeonato de Europa de boxeo en Boadilla del Monte (Madrid). Las imágenes de decenas de aficionados asaltando la zona del ring y enzarzándose a puñetazos y sillazos durante largos minutos y en presencia de menores de edad y familias, han escandalizado y avergonzado por igual al mundo del boxeo.

El descontento con la decisión de los jueces que dieron por puntos el campeonato de Europa de boxeo al español José Luis Navarro, degeneró en un asalto multitudinario de la zona del ring.

Las imágenes muestran a decenas de espectadores saltando de las gradas agrediéndose salvajemente entre ellos e incluso atacando al otro contendiente, que llegó a recibir varios golpes y tuvo que defenderse a puñetazos de los atacantes.

Quejas por la falta de policías y guardias

La pelea entre el público arrancó pasadas las 11:30 de la noche de este sábado en el polideportivo Felipe VI con las gradas abarrotadas con más de tres mil personas, entre las que había menores de edad y familias, y la reyerta multitudinaria se alargó inexplicablemente durante más de 20 minutos sin que, según los testigos, ni la Policía Local ni la Guardia Civil intervinieran.

La falla de seguridad durante la celebración de este campeonato de Europa de boxeo en Boadilla del Monte fue de tal magnitud, que hasta uno de los púgiles resultó agredido. Fue la seguridad privada del evento la que tuvo que cargar con la responsabilidad de intentar parar la pelea en la que había involucradas decenas de personas. Decenas de personas han expresado su sorpresa y descontento por la situación.

Las decenas de vídeos volcados en las redes sociales muestran la ausencia de un dispositivo de seguridad adecuado para un espectáculo deportivo al que asistían miles de personas y que pudo terminar en una tragedia, más allá de la lamentable imagen que ha dejado.

Se da la circunstancia de que el municipio madrileño celebra las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, y la noche de la velada de boxeo los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil estaban repartidos por el resto de los eventos que en ese momento se celebraban.