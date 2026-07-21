Una reyerta entre okupas acaba con un inmigrante de 19 años apuñalado de gravedad en el barrio de Tetuán (Madrid)

Una violenta reyerta con cuchillos junto a un edificio okupado del barrio de Tetuán, en Madrid, se ha cobrado un herido grave de 19 años, apuñalado en al menos cinco ocasiones.

Los hechos se han producido sobre las 4:00 horas de la madrugada de este martes en las inmediaciones del número 17 de la calle Miosotis, hasta donde se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil para atender a la víctima. El herido había sido apuñalado hasta cinco veces con un cuchillo.

Los efectivos del Samur atendieron al joven que presentaba dos heridas en el hemitórax izquierdo, una de ellas penetrante, siendo la de carácter más grave, y otras tres puñaladas en las piernas. Tras ser estabilizado, fue trasladado grave al hospital de La Paz.

Muerto en una reyerta de bandas latinas

Solo han pasado cuatro días desde que otro joven de 23 años resultara muerto a puñaladas durante una venganza entre bandas latinas en Madrid. Un ataque con armas blancas que se cobró dos heridos más de gravedad, ya que uno de ellos recibió al menos dos puñaladas en el pecho.

Esta vez fue la noche del 17 de julio en el distrito de Ciudad Lineal y los agresores esperaron a las víctimas emboscados en un portal. Iban a matarles, sin más, así que salieron en tromba y apuñalaron a las víctimas en el pecho para acabar con sus vidas.

Según los testigos, las víctimas fueron atacadas por al menos otros tres jóvenes que cubrían sus caras con pañuelos y portaban cuchillos y machetes. Tras el ataque mortal, huyeron en patinetes eléctricos, como suele suceder en este tipo de ajustes de cuentas entre bandas.