Dos apuñalados, vandalismo y agresiones a la Policía en la celebración de la victoria de Argentina en Madrid

La celebración de la clasificación de la selección argentina para jugar la final de la Copa del Mundo de fútbol se saldó esta noche en Madrid con dos varones apuñalados de diversa gravedad y una mujer detenida por atacar violentamente a la Policía Nacional que acudió a evitar la destrucción del mobiliario urbano.

Lo que debía ser una noche de fiesta terminó con las dos víctimas apuñaladas durante las celebraciones argentinas en la Puerta del Sol, en la plaza de Isabel II y en las inmediaciones de la estación de Metro de Iglesia, en el barrio de Chamberí.

Los primeros altercados protagonizados por la hinchada argentina comenzaron pasadas las 3:00 de la madrugada en la plaza de Isabel II, cuando grupos de aficionados bajo los efectos del alcohol, comenzaron a destrozar el mobiliario urbano mientras proferían insultos a España y a los españoles.

Una mujer detenida por atacar a la Policía

La Policía, ante el aumento de la tensión y la violencia por parte de los hinchas, les ordenó abandonar la plaza. Los alborotadores no solo no obedecieron a los agentes, sino que se dedicaron a lanzarles objetos .

En ese momento, una mujer atacó a una agente de la Policía Nacional al grito de «racistas», arañando y golpeando a la mujer policía, lo que le valió una detención automática acusada de un delito de atentado a la autoridad.

A continuación, la Policía Nacional desalojó la plaza usando la mínima fuerza imprescindible, entre daños al mobiliario urbano por parte de los aficionados argentinos.

Dos apuñalados, uno grave

El primero de los heridos por arma blanca se registró pasadas las 5:00 horas de la madrugada del jueves en la misma Puerta del Sol tras una violenta pelea con navajas. Allí, los servicios de Emergencias atendieron a un joven de 18 años que resultó gravemente herido tras recibir varias cuchilladas en la Puerta del Sol. La víctima había sido apuñalada en el cuello y en el hombro y fue trasladada de urgencia por el SAMUR-Protección Civil al Hospital Clínico, aunque su vida no corre peligro.

Unos minutos después, los sanitarios de emergencias atendieron a un segundo joven apuñalado en las proximidades de la estación de Metro de Iglesia. La víctima tuvo la suerte de recibir heridas leves, cortes en este caso, y recibió asistencia sanitaria en el lugar antes de recibir el alta allí mismo.