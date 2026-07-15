Las cámaras de seguridad cazaron a un menor marroquí de 17 años dando palizas a ancianos para robarles en los portales de sus viviendas de Majadahonda (Madrid). El mena (menor extranjero no acompañado), ya detenido por la Guardia Civil, es un especialista en fugarse de centros de menores y un delincuente reincidente con antecedentes por hechos similares.

La investigación de los guardias arrancó el pasado 3 de mayo, cuando tuvo lugar el primero de los robos. A medida que avanzó el caso con la ayuda de las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que todos los hechos presentaban un mismo patrón y que el autor actuaba siempre sobre ancianos especialmente vulnerables por su edad.

El arrestado seleccionaba previamente a sus víctimas, siempre ancianos y a poder ser con problemas de movilidad, y las seguía hasta los portales de sus viviendas o aparcamientos subterráneos, donde las asaltaba para arrebatarles las joyas y los teléfonos móviles que llevaban encima.

Estrangulaba a los ancianos para robarles

El sello personal del mena atracador era la violencia con los ancianos y el desprecio total por sus víctimas, vulnerables y desprotegidas.

El delincuente siempre se abalanzaba sobre ellas por la espalda, arrancándoles la joyería que llevaran en el cuello mientras estrangulaba a los ancianos con la técnica del mataleón para evitar que pudieran pedir auxilio o resistirse.

Finalmente, la Guardia Civil ha cerrado la investigación deteniendo al violento ladrón que resultó ser un menor marroquí de 17 años, presuntamente, fugado de un centro de menores de Sevilla y recientemente de otro de Madrid.

Los agentes han puesto al atracador a disposición judicial acusado de cinco asaltos violentos a ancianos, todos en Majadahonda. El joven, inmigrante ilegal en España, ya tenía antecedentes previos por hechos similares.