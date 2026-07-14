Asesinado a puñaladas un hombre de 37 años en un piso de Las Tablas: se descarta el robo

Los bomberos han encontrado el cadáver de un hombre español de 37 años, sin antecedentes, en un piso del barrio madrileño de Las Tablas. La víctima había sido asesinada a puñaladas con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de largo que la Policía Nacional ha hallado en la cocina de la vivienda.

El suceso ha tenido lugar a media mañana de este martes en el interior de la vivienda de la víctima, situada en la calle Cirauqui, 4, del distrito de Fuencarral.

Han sido los vecinos los que, sobre las 10:20 de la mañana, han avisado al teléfono de emergencias de un fuerte olor a spray de pimienta que salía de la vivienda de la víctima.

El arma del crimen: cuchillo de 20 cm

Hasta allí se han desplazado varias unidades del SAMUR Protección-Civil y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de entrar por la puerta, ya que estaba cerrada, los bomberos han tenido que acceder por una ventana.

Una vez en la vivienda, se han encontrado con el cadáver de la víctima, un hombre español de 37 años y sin antecedentes penales. Los bomberos han iniciado de inmediato las maniobras de reanimación, sin éxito.

Minutos después, la Policía Nacional ha hallado el arma del crimen en la cocina de la vivienda. Un cuchillo de 20 centímetros con el que han apuñalado a la víctima hasta la muerte.

Alguien usó un spray de pimienta

El caso ha quedado en manos del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional, mientras agentes de la Policía Científica se han hecho cargo de una primera inspección ocular para intentar esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar al autor o autores del asesinato.

En el domicilio se llegó a usar un spray de pimienta, no se sabe si como defensa por parte de la víctima o si fue usado por el agresor o agresores. Los investigadores ya han pedido las cámaras de seguridad del edificio donde han tenido lugar los hechos y de los portales adyacentes.