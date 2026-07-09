Detenido un delincuente argelino reincidente por estrangular a 7 ancianas para robarles en Madrid

La Policía Nacional ha detenido de nuevo a un delincuente de origen argelino y multirreincedente que se dedica a asaltar a ancianas para robarles con la técnica del mataleón. En esta ocasión, los investigadores le acusan de estrangular a 7 ancianas dentro de los portales de sus viviendas de Madrid para despojarlas de sus objetos de valor.

El detenido, un inmigrante argelino de 49 años, se dedica a atracar a ancianas de avanzada edad como su forma de vida, y ya había sido detenido antes hasta 50 veces por hechos similares, aunque seguía en libertad. El multirreincidente suele usar el método del mataleón, consistente en estrangular a sus víctimas por la espalda y con violencia hasta que se desmayan.

La investigación de la Policía Nacional arrancó tras recibir numerosas denuncias de robos con fuerza, la mayoría de mujeres de avanzada edad, que eran estranguladas en el momento de entrar a los portales de sus edificios.

7 ancianas estranguladas en dos meses

Las víctimas describían siempre al mismo atracador, que repetía una y otra vez el método de estrangular y golpear a las ancianas para robarles, y ya había estrangulado a 7 víctimas entre los meses de abril y junio.

El atracador reincidente actuaba siempre en los distritos de Carabanchel y Latina. La investigación pudo comprobar que los siete robos habían sido cometidos por el mismo varón, de 49 años, por lo que los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento del sospechoso que culminó con su detención el pasado 26 de junio en la calle de la Oca de Carabanchel.

Allí, los policías sorprendieron al violento atracador cuando estaba acechando a una nueva víctima. El ladrón estaba siguiendo a una anciana después de descartar a otros objetivos similares para sus robos, pero cuando fue a entrar en el portal de la víctima, acabó esposado por los policías.

Acusado de estrangular a las siete ancianas, el detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional. El inmigrante argelino tenía un largo listado de antecedentes policiales y hasta 50 detenciones por hechos similares.