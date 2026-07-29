Las cuatro menores acosadoras que agredieron a otra y difundieron los vídeos de la paliza en Moguer (Huelva) no tendrán castigo porque son inimputables al tener menos de 14 años. La responsabilidad recaerá en sus padres, mientras la madre de una de las agresoras amenaza a la familia de la víctima por revelar la identidad de las atacantes en las redes sociales.

Ha sido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha confirmado que las menores que agredieron a otra de ellas en la localidad de Moguer fueron puestas a disposición judicial y, tras prestar declaración, quedaron en libertad al ser inimputables debido a su edad. Los padres o tutores legales sí responderán por los daños físicos o morales a la víctima.

El delegado ha explicado que los hechos ocurrieron en torno al día 20 o 21 de este mes de julio y que los vídeos de la agresión se «viralizaron» en redes sociales, provocando una oleada de indignación tras mostrar en las imágenes cómo las niñas insultan y golpean repetidamente a una de ellas, mientras otra graba la escena.

Solo se tomarán «medidas educativas»

El delegado también ha aclarado que no se han tomado ningún tipo de medidas contra las presuntas agresoras, aunque la Delegación del Gobierno está realizando un seguimiento del caso. «Haremos un seguimiento por si esto genera algún tipo de presión, coacción o situación de riesgo para alguna de las menores que aparecen en el vídeo», ha precisado el delegado.

La Fiscalía de Menores espera recibir en breve el atestado de la Guardia Civil para determinar las medidas oportunas sobre las menores, que en cualquier caso solo serán de carácter educativo. Igualmente, la Fiscalía de Menores traslada el expediente a Asuntos Sociales para evaluar a las familias de las agresoras.

Investigan la difusión de más imágenes

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer la difusión del vídeo de la agresión y también para aclarar responsabilidades en la difusión no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas como presuntas autoras de los hechos.

El vídeo se difundió en redes sociales y grupos de mensajería instantánea y en las imágenes se puede ver cómo las menores se alternan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras se ríen y jalean la agresión.

Amenazas de la madre de una agresora

Al mismo tiempo, el entorno de la víctima ha hecho públicas las amenazas que le dedica la madre de una de las presuntas agresoras.

En los audios y capturas de mensajes, se observa a la presunta madre de una agresora amenazando a los padres de la víctima con denunciarles por revelar y difundir la identidad de las niñas agresoras, advirtiéndoles que «les va a sacar el dinero y hundirles a base de presentar demandas judiciales».