Cuando llega el momento de hacer la maleta, el secador suele convertirse en uno de esos aparatos que ocupan demasiado espacio. El Dyson Supersonic™ Travel está pensado precisamente para solucionar este inconveniente: es un 32% más pequeño y un 25% más ligero que el modelo convencional, con un peso de apenas 331 gramos. Así puedes seguir cuidando y peinando tu cabello también durante tus viajes sin cargar con un aparato voluminoso.

Pero además, tiene muchas otras ventajas. Y hoy, además, un plus que no sabemos cuándo volverá a repetirse: se entrega con una crema de peinado Dyson Chitosan™ valorada en 29€ de regalo.

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Características principales

32% más pequeño y 25% más ligero

Peso de solo 331 gramos

Voltaje universal de 100-240 V

Control inteligente de la temperatura.

3 ajustes de calor y 2 de potencia.

Flujo de aire de 11,6 l/s.

Un secador pensado para acompañarte en cualquier viaje

El Dyson Supersonic™ Travel es un dispositivo diseñado con un formato compacto con las prestaciones necesarias para secar y moldear el cabello cómodamente fuera de casa. Su control inteligente del calor regula la temperatura para ayudar a evitar los daños provocados por un exceso de calor, mientras que su flujo de aire permite conseguir un secado rápido. Además, incorpora voltaje universal, por lo que puede utilizarse en diferentes destinos sin perder rendimiento.

Uno de sus grandes atractivos es que su tamaño reducido no implica renunciar a la versatilidad. Dispone de tres niveles de temperatura y dos ajustes de potencia, para adaptar el secado a diferentes necesidades.

Y si te lo recomendamos hoy y no otro día es porque, con la compra de este secador Dyson, la marca te enviará de regalo una crema de peinado Dyson Chitosan™ valorada en 29€.

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¿Qué dicen otras personas?

Las valoraciones que tiene este secador de viaje en la web de Dyson son muy buenas. Hemos recopilado algunas para que juzgues por tu cuenta:

«Tamaño adecuado, potencia suficiente para usar como secador de viaje»

«Es muy potente para el tamaño que tiene. El cabezal que trae, te permite pulir el cabello con cepillo. Su peso, teniendo en cuenta su potencia, es muy poco»

«Al ser tan liviano facilita en gran medida su uso, el problema que tenía con otros secadores era que me cansaba muy rápido el brazo, pero al ser este tan liviano no tengo ese problema. Además, tiene una potencia increíble y el color es hermoso»

«Es la secadora ideal para llevarla de viaje, es pequeña y cabe perfectamente en la maleta sin molestar, tiene los modos de secado básico de la Dyson normal y si te llevas un peine de esos redondos ya puedes hacerte un blowout sin problemas»

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