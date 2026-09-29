A tu salón le ha llegado el momento de un cambio de aire, y quieres empezar por el rey de esta estancia: el mueble de la televisión. Si estás buscando opciones, deberías echar un vistazo al Mueble de TV Norani que está de oferta en Kave Home. Es macizo, elegante, sencillo y además está de oferta.

Son 59 kg de peso perfectos para reinar cualquier salón de casa, aunque encaja especialmente bien con estilos concretos de los que ya hablaremos. Si quieres un salón con estilo, sin duda es imprescindible. Además, con el cupón DEAL100 te sale 100 € más barato.

Por qué te lo recomendamos

Tiene un acabado natural que hace de cada mueble único por las variaciones que tiene la acacia.

Sus cajones son muy silenciosos, cómodos y mantienen el orden sin que tengas que complicarte.

Sus patas regulables te permiten ajustarlo a cualquier tipo de suelo, aunque esté desnivelado.

Tiene un sistema antivuelco que te puede ahorrar más de un susto, sobre todo si colocas tu TV sobre él.

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Mueble de TV Norani

El Mueble de TV Norani parece más hecho a mano que de una tienda, principalmente por el efecto cepillado que se ha aplicado sobre su madera de acacia. Gracias al veteado de esta madera, además, cada pieza es única y diferente al resto. Pero además no renuncia a la solidez para ganar en estilo, ya que combina madera maciza, chapas y un núcleo robusto que le dan un total de 59 kg de peso. Es muy estable, no se mueve apenas y te da un extra de orden gracias a sus dos cajones inferiores. Tiene todo lo que se le puede pedir a un mueble de este tipo.

Si quieres ver si encaja con la decoración de tu casa, a continuación te damos algunas pautas de estilos con las que va realmente bien. Echa un vistazo.

¿Encaja con tu estilo?

La verdad es que este mueble de TV encaja fácilmente en todo tipo de estilos gracias a su acabado natural y formas geométricas simples. Aquí algunos tipos:

Estilo nórdico : la madera cálida contrasta de maravilla con paredes blancas, textiles en gris o beige y detalles en negro mate.

: la madera cálida contrasta de maravilla con paredes blancas, textiles en gris o beige y detalles en negro mate. Estilo mediterráneo o rústico contemporáneo : la acacia recuerda a la madera trabajada a mano y combina de forma muy natural con tonos terracota, verdes oliva o lino.

: la acacia recuerda a la madera trabajada a mano y combina de forma muy natural con tonos terracota, verdes oliva o lino. Estilo bohemio o ecléctico: funciona como ancla visual en salones con muchos estímulos y texturas, aportando equilibrio sin romper el ambiente.

Comprar en Kave Home por ( 799 € ) 699 €

Entrega rápida sin gastos de envío y, con el cupón DEAL100, un descuentazo de 100 € en tu pedido. Sin duda, es el mejor momento para comprar este mueble si quieres renovar tu salón.

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