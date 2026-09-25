Este moldeador Dyson Airwrap se conecta al móvil para programar el peinado que quieras sin salir de la peluquería

No quieres ir más a la peluquería y estás empezando a comprar todo lo necesario para peinarte como quieras en casa. Si de verdad buscas algo completo y que te dé libertad para peinarte, necesitas tener el Moldeador multifunción Dyson Airwrap i.d. en tu arsenal. ¿Por qué? Porque además de secar y moldear, se puede programar con el móvil para ayudarte a conseguir el look que deseas y trae 8 accesorios con los que hacer de todo.

Un moldeador de aire caliente que se adapta a cualquier tipo de cabello, sea liso o rizado, fuerte o débil, y que tiene una relación calidad/precio difícil de igualar. Nos ha encantado.

Por qué recomendamos este moldeador

Porque tiene Bluetooth que lo sincroniza con la app de Dyson para decirte paso a paso cómo conseguir el peinado que quieres.

Porque consigue rizos perfectos con solo pulsar un botón. Sí, así de fácil.

Porque trae 8 accesorios de regalo: moldeador cónico, moldeador largo, cepillo voluminizador, cepillo desenredante, secador alisador, secador pre-moldeado y cepillo para filtros.

Porque usa iones negativos para evitar el encrespamiento.

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Moldeador multifunción Dyson Airwrap i.d.

Lo que hace tan diferente al Moldeador multifunción Dyson Airwrap i.d. de todos los demás accesorios de peluquería profesional es que aprende. Sí, mediante Bluetooth y la app MyDyson, aprende de tus rutinas y preferencias, haciendo que el moldeador se adapte mejor a ti para darte el resultado que buscas. Tarda un tiempo, pero cuando da con el punto ya no hay vuelta atrás, porque te facilita muchísimo las cosas. Además, cuenta con 3 opciones de calor y 3 velocidades para cuando quieras experimentar, por no hablar de la gran cantidad de accesorios que incluye. Sirve para secar, desenredar, alisar, rizar, ondular y lo que quieras, sin encrespamiento y con resultados profesionales. Y todo con un estuche para tenerlo bien ordenadito y guardado.

Un moldeador que se adapta a todo y vale para todo, con el que no querrás volver a dejar que otros te toquen el pelo.

¿Tiene buenas valoraciones?

A quien lo prueba, le encanta, sobre todo porque da resultados de peluquería profesional sin tener que salir de casa. Como verás en las reseñas que hemos podido recopilar, lo que más destacan sus usuarias es su versatilidad y variedad:

«Lo compré con grandes expectativas y de verdad que estoy encantada, tengo pelo rizado, pero uso tanto el difusor como el cepillo moldeador y los conos para hacer ondas, estoy in love!»

«Buen producto. Ideal para hacer ondas. Pero no vale si quieres que el pelo quede liso como con la plancha. Mejoraría la potencia del secado.»

«¡Me encanta! Aún no le he cogido el punto a algunos accesorios pero lo que he probado me gusta mucho. Me parece súper fácil.»

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Si lo compras ahora, lo tienes en casa en un plazo máximo de 72 horas, sin gastos de envío. Dyson además te ofrece la posibilidad de financiarlo en 6 mensualidades y, si te apuntas a su newsletter, te regala un descuento del 5% en tu próximo pedido.

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