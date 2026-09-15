El frigorífico americano de LG que cuesta 1.000 euros menos y ofrece 634 litros de capacidad
Consíguelo por 1.989 euros y disfruta de un 10% de descuento adicional con nuestro código LGOKDIARIO10.
¿Qué freidora de aire comprar en 2026? Comparativa AEG, Moulinex, Ninja y más
Si buscas un frigorífico amplio para una familia o para quienes necesitan almacenar una gran cantidad de alimentos, este americano de LG puede ser una opción muy interesante. El American Combi Door-in-Door™ ofrece 634 litros de capacidad, sistemas para conservar mejor la temperatura y un diseño antihuellas.
¡Ahora está rebajado más de 1000€ y permite aplicar un 10% de descuento adicional con nuestro código LGOKDIARIO10!
Características clave
- Capacidad total de 634 litros
- Clasificación energética E
- Diseño americano en acero antihuellas
- Puerta Door-in-Door™ para acceder a los alimentos sin abrir todo el frigorífico
- DoorCooling+™ para enfriar de forma más rápida y uniforme
- Fabricador de hielo oculto integrado en la puerta con SpacePlus™ Ice System
Un frigorífico americano amplio y pensado para conservar mejor los alimentos
El LG American Combi Door-in-Door™ GMJ960MBJE tiene una amplia capacidad de 634 litros, una cifra que permite organizar cómodamente la compra semanal y almacenar alimentos frescos, bebidas y productos congelados. Su formato americano es, por tanto, perfecto para hogares que necesitan espacio y prefieren tener los alimentos bien distribuidos.
Además de su amplitud, incorpora distintas tecnologías destinadas a mejorar la conservación. El sistema DoorCooling+™ utiliza una cascada de aire frío en la puerta para favorecer un enfriamiento más rápido y uniforme. Por su parte, Linear Cooling ayuda a mantener la temperatura más estable, con fluctuaciones de +/- 0,5 ºC.
El interior cuenta también con un acabado metalizado gracias a Metal Fresh, que aporta una apariencia más cuidada. A esto se suma el fabricador de hielo oculto integrado en la puerta, que permite aprovechar mejor el espacio interior sin renunciar a la comodidad de tener hielo disponible.
Acceso rápido y mejor aprovechamiento del espacio
Una de sus características más llamativas es la puerta Door-in-Door™, que permite acceder a determinados alimentos y bebidas sin necesidad de abrir por completo la puerta principal. Según LG, este sistema reduce un 41% la pérdida de aire frío frente a la apertura completa, lo que ayuda a conservar mejor la temperatura interior.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta capacidad tiene este frigorífico?
El LG American Combi Door-in-Door™ GMJ960MBJE ofrece una capacidad total de 634 litros, por lo que está pensado para hogares que necesitan mucho espacio para guardar alimentos y bebidas.
¿Qué clasificación energética tiene?
Este modelo cuenta con clasificación energética E.
¿Qué ventajas ofrece la puerta Door-in-Door™?
Permite acceder a determinados alimentos y bebidas sin abrir completamente la puerta principal. Según LG, este sistema reduce un 41 % la pérdida de aire frío frente a la apertura completa.
¿Qué hace el sistema Pure N Fresh?
El sistema Pure N Fresh está diseñado para reducir los olores y purificar el aire del interior del frigorífico.
¿Es fácil de limpiar por fuera?
Su acabado de acero antihuellas ayuda a mantener una apariencia más limpia y cuidada, ya que reduce la visibilidad de las marcas habituales de los dedos.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Lo más visto en Okdiario