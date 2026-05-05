Mejores batidoras de vaso de 2026: AEG, Moulinex, Ninja y más
Recopilamos las mejores batidoras de vaso de 2026, teniendo en cuenta su potencia, accesorios y facilidad de uso, entre otras prestaciones.
Las batidoras de vaso son uno de los pequeños electrodomésticos más versátiles que puedes tener en la cocina y, de hecho, se han convertido en imprescindibles en muchos hogares en los últimos años. La razón es que puedes preparar un smoothie, una salsa para acompañar una carne o un pescado, purés, batidos de fruta o bebidas vegetales.
Además, hay batidoras de vaso para todos los gustos y necesidades, cada vez con más programas automáticos, motores potentes, accesorios y mejoras para triturar y picar alimentos duros sin apenas esfuerzo. Busques lo que busques en la cocina, hemos elaborado esta comparativa de las mejores batidoras de vaso de 2026 según su rendimiento real, la capacidad de triturado, facilidad de uso y versatilidad en la cocina, ¡y te ayudamos a elegir la que necesitas!
Comparativa batidoras de vaso 2026
|Modelo
|Potencia
|Capacidad
|Material del vaso
|Funciones
|Uso recomendado
|Precio
|Batidora de vaso AEG
|1400 W
|1,75 litros
|Cristal de borosilicato resistente al calor
|10 velocidades, 3 programas automáticos y función pulso
|Smoothies, sopas, hielo picado, meclas calientes y frías
|66€
|Blendforce Up de Moulinex
|1000 W
|400 ml y 700 ml (vasos incluidos)
|Tritán
|8 programas automáticos, modo silencioso, función autolimpieza y picado de hielo
|Smoothies, batidos, bebidas vegetales y salsas.
|89,99€
|Ninja Detect Power Mixer Pro
|1200 W
|2,1 litros (jarra) + 2 vasos de 700 ml
|Plástico libre de BPA
|4 modos automáticos, 14 modos manuales, detección inteligente BlendSense, función pulso, picado y triturado avanzado
|Smoothies, zumos, gazpachos, salsas, cremas frías, hielo y alimentos duros.
|179,99€
|BS4717 Ruby Red de Ufesa
|1500 W
|1,5 litros
|Cristal
|2 velocidades + función pulse, picado de hielo y sistema de seguridad con bloqueo
|Smoothies, batidos, hielo picado, salsas, cremas y uso diario en casa.
|56€
|Perfectmix Cook de Moulinex
|1400 W
|2 litros
|Cristal termorresistente
|10 programas automáticos (fríos y calientes), cuchillas Powelix, función de limpieza y control inteligente de recetas
|Sopas, salsas, smoothies, bebidas vegetales, compotas, hielo picado y cocina diaria.
|159,99€
|Ninja Foody Power Nutri 3 en 1
|1200 W
|2,1 litros (jarra) + 700 m (vaso individual) + 400 ml (vaso con espátula)
|Plástico libre de BPA
|Tecnología Smart Torque, Auto-iQ con 6 programas, 10 velocidades manuales, función pulso, picado, mezclado y amasado
|Smothies, smoothie bowls, cremas espesas, salsas, bebidas frías y masas.
|159,99€
|Oster Pro 1100
|1100 W
|1,9 litros
|Tritán
|Velocidad variable, función pulse, programas automáticos, motor reversible y sistema All Metal Drive
|Smoothies, salsas, batidos, hielo picado, cremas y uso diario intenso.
|99€
|BT26 de JATA
|1.300 W
|1,5 litros
|Cristal
|2 velocidades + función pulse, picado de hielo y sistema de seguridad
|Smoothies, batidos, hielo picado, cremas y uso doméstico habitual.
|46,37€
|Blend Up de Moulinex
|1.000 W
|700 ml
|Tritán
|8 programas automáticos, modo silencioso, función autolimpieza, cuchillas Powelix y picado de hielo
|Smoothies, batidos, bebidas vegetales, salsas y preparaciones individuales
|79,99€
|Licuadora Aigostar
|600 W
|1,5 litros
|Plástico libre de BPA
|2 velocidades + función turbo, AutoClean, picado de hielo y control por perilla
|Smoothies, batidos, hielo picado y uso doméstico ocasional
|29,34€
Batidora de vaso AEG, la que lo hace todo bien
La AEG Gourmet es el primer modelo de esta comparativa de batidoras de vaso, con 1.400 W de potencia y una jarra de cristal de 1,75 litros para preparar smoothies, cremas o sopas. Uno de sus puntos fuertes son las seis cuchillas con recubrimiento de titanio que mejoran la circulación de los ingredientes.
- Punto fuerte: rendimiento estable y textura fina incluso con ingredientes duros (hielo, fruta congelada).
- Usuario ideal:
- Precio: 66€
Blendforce Up de Moulinex, una batidora personal estupenda
La Moulinex Blend Up es una batidora de vaso para smoothies en formato individual para no tener que cargar con jarras. Tiene 1000 W de potencia y cuchillas Powelix de seis hojas para preparar batidos de fruta, bebidas vegetales o salsas en pocos minutos. Además, sus 8 programas automáticos ajustan el tiempo y la velocidad sin que tengas que hacer nada.
- Punto fuerte: incorpora un vaso portátil para llevarte tus preparaciones.
- Usuario ideal: solución rápida para desayunos, gimnasio u oficina.
- Precio: 89,99€.
Ninja Detect Power Mixer Pro, una batidora para usar a diario
Las mejores batidoras de vaso de 2026 son aquellas que puedes utilizar prácticamente a diario y para cualquier receta fácilmente. Esta de Ninja tiene un motor de 1.200 W y tecnología BlendSense, lo que reduce la intervención manual y agiliza cualquier preparación. Y además de la jarra de 2,1 litros, incluye dos vasos individuales de 700 ml cada uno para llevar siempre contigo.
- Punto fuerte: tecnología BlendSense que ajusta automáticamente la preparación según los ingredientes, textura y cantidad sin intervención manual.
- Usuario ideal: batidora de vaso potente y versátil para alternar entre distintas preparaciones.
- Precio: 179,99€.
BS4717 Ruby Red de Ufesa, una batidora de vaso potente
Ufesa se cuela en esta comparativa de batidoras de vaso con un modelo potente que tiene un motor de 1.500 W para triturar, mezclar y picar sin ajustes complicados. Otras batidoras de vaso potentes tienen programas automáticos y sistemas inteligentes, pero esta es tan sencilla que solo incluye 2 velocidades y una función pulse. Aun así, rinde muy bien y es suficiente para la mayoría de usos.
- Punto fuerte: potencia alta con un funcionamiento sencillo (solo velocidad y pulse).
- Usuario ideal: quienes buscan una batidora de vaso en calidad-precio para un uso habitual en casa sin funciones avanzadas.
- Precio: 56€.
Perfectmix Cook de Moulinex, una batidora 2 en 1 que también es un robot
La Moulinex PerfectMix Cook es un electrodoméstico a medio camino entre una de las mejores batidoras de vaso de 2026 y un robot de cocina. Tiene 1.400 W de potencia, cuchillas Powelix y 10 programas automáticos para todo tipo de recetas. Lógicamente, es más compleja que otras de esta selección, pero te ahorrará tiempo, dinero y espacio en casa.
- Punto fuerte: capacidad real para funcionar como batidora y robot de cocina para recetas frías y calientes.
- Usuario ideal: una alternativa avanzada dentro de las batidoras de vaso profesionales para ahorrar tiempo.
- Precio: 159,99€.
Ninja Foody Power Nutri 3 en 1, ideal para conseguir una textura perfecta
No a todos nos gusta la misma textura en las preparaciones, y esta es una de las mejores batidoras de vaso de 2026, porque es la que mejor permite controlar la textura de los alimentos. Además del motor de 1.200 W, una de las claves es la tecnología Smart Torque que sirve para alimentos duros y que se ajusta muy bien a distintos niveles de espesor.
- Punto fuerte: el sistema Smart Torque mantiene la potencia incluso con mezclas muy densas.
- Usuario ideal: quienes buscan una batidora de vaso potente que se adapte a todo tipo de preparaciones.
- Precio: 159,99€.
Oster Pro 1100, la que mejor aguanta el ritmo diario
Una batidora de vaso para smoothies es esta de Oster, con 1.100 W de potencia, un motor reversible y el sistema All Metal Drive. Si hay menos piezas frágiles en su interior, la sensación de batidora resistente aumenta. Se suma también la jarra de 1, 9 litros y las cuchillas de seis puntas, que son de gran tamaño y permiten triturar muy bien el hielo y las frutas más duras.
- Punto fuerte: sistema All Metal Drive que hace el motor más estable y duradero, incluso con un uso intensivo.
- Usuario ideal: quien busca una batidora de vaso potente y resistente sin funciones automáticas.
- Precio: 99€.
BT26 de JATA, una batidora de vaso profesional a precio contenido
- Punto fuerte: motor AC profesional de 1.300 W con un rendimiento muy estable.
- Usuario ideal: batidora de vaso con buena relación calidad-precio y funcionamiento sencillo.
- Precio: 46,37€.
Blend Up de Moulinex, la mejor batidora personal
A simple vista, nos llama la atención el acabado Dune de la Moulinex Blend Up por lo bonito y original que es. Por dentro, tiene 1.000 W de potencia y cuchillas Powelix de seis hojas, pero equilibra muy bien que está hecha para un uso individual y al mismo tiempo rinde muy bien cuando le exiges más de la cuenta.
- Punto fuerte: combina programas automáticos y modo silencioso en un formato compacto.
- Usuario ideal: quienes buscan una batidora de vaso para smoothies individuales.
- Precio: 79,99€.
Licuadora Aigostar, una batidora compacta y suficiente
Cierra la comparativa de batidoras de vaso esta de Aigostar que no es la más potente del mercado, pero cumple muy bien con lo básico. Lógicamente, tiene un precio más contenido que otras batidoras de esta selección, pero es suficiente para un uso habitual en casa y cumple bien su papel.
- Punto fuerte: uso muy sencillo gracias a la función AutoClean y control por perilla sin menús.
- Usuario ideal: quienes no usan la batidora a diario y piensan más en un uso ocasional.
- Precio: 29,34€.
¿Qué batidora de vaso es mejor para ti?
Si buscas las mejores batidoras de vaso de 2026, además de las prestaciones anteriores, a continuación te contamos cuál necesitas según tus necesidades en la cocina.
Mejor batidora de vaso para smoothies
- Moulinex Blen Up.
- Ninja Foodi Power Nutri CB350EU.
Batidora de vaso más potente para uso intensivo
- Ufesa BS4717 Ruby Red.
- Jata BT26.
Mejor batidora de vaso calidad-precio para uso diario
- Licuadora Aigostra.
- Jata BT26.
Mejor batidora de vaso para familias
- AEG Gourmet 6.
- Ninja Detect Power Mixer Pro.
¿Qué tener en cuenta antes de comprar una batidora de vaso?
Antes de decidir qué batidora de vaso comprar, el truco para acertar está en comparar las prestaciones reales con tus necesidades en casa. Por ejemplo, una potencia de entre 500 y 800 W es suficiente para un uso básico u ocasional. Si vas a utilizar la batidora de vaso habitualmente, busca modelos que se muevan entre los 800 y los 1200 W. Y para un uso intensivo, más de 1200 W.
En cuanto a la capacidad, depende mucho de las personas que seáis en casa. Una jarra de entre 1 y 1,5 litros es ideal para personas solas o parejas, mientras que para familias o preparaciones en cantidad, necesitas más de 1,5 litros.
Fíjate también en el material del vaso: cristal (más pesado y más resistente), plástico (ligero y práctico para el uso diario) o tritán (buen equilibrio entre el peso y la resistencia). Ten en cuenta las funciones de velocidad, los programas automáticos, los modos específicos y la facilidad de limpieza.
Preguntas frecuentes sobre las batidoras de vaso
¿Aún tienes preguntas? Te ayudamos a elegir la mejor batidora de vaso para ti con estas preguntas frecuentes.
¿Es mejor una batidora de vaso de cristal o de plástico?
El cristal es más resistente a olores y arañazos, mientras que el plástico es más ligero. El tritán suele ser el punto intermedio más equilibrado.
¿Qué potencia necesito para hacer smoothies?
Una buena batidora de vaso para smoothies debe tener entre 800 y 1200 W, pero si vas a picar hielo o fruta congelada, lo ideal es que tenga de 1200 W o más.
¿Se pueden meter los vasos de la batidora en el lavavajillas?
La mayoría de modelos sí, a no ser que el fabricante indique lo contrario. Aun así, confírmalo siempre antes de hacerlo.
¿Una batidora de vaso sirve para picar hielo?
Sí, pero no todas. Para esto, busca batidoras de vaso potentes con cuchillas reforzadas y al menos 1000 W de potencia.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
