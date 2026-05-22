Dyson sube el nivel de las aspiradoras sin cable: 70 minutos de autonomía, potencia automática y accesorios

Si solo pudieras limpiar con un electrodoméstico en casa el resto de tu vida, deberías elegir una aspiradora sin cable. De hecho, estos dispositivos se han vuelto imprescindibles en los últimos años, porque son comodísimos para limpiar toda la casa sin depender de enchufes, llegar a todos los rincones y hasta llevártelo al coche.

Además, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pues las aspiradoras sin cable actuales alcanzan niveles de succión que no tienen nada que envidiar a las aspiradoras de toda la vida, incluyen accesorios y funciones inteligentes. Como la aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal, una de las más potentes del mercado y ahora rebajada a menos de 700€ en la tienda online de Dyson solo por tiempo limitado. ¿La quieres?

Características top de esta aspiradora sin cable

Sus 315 AW de potencia de succión la convierten en una de las aspiradoras sin cable más potentes de Dyson.

El cepillo All Floor Cones Sense desenreda pelos de hasta 60 cm para evitar atascos.

Tiene hasta 70 minutos de autonomía.

El sistema de filtración HEPA en cinco fases captura el 99,99% de partículas de hasta 0,1 micras.

Una limpieza cómoda y eficiente incluso en hogares con mascotas

La aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal acaba con algunos de los problemas más habituales de los dispositivos de este tipo. Incluye, por ejemplo, un nuevo cepillo cónico doble para que no se enrede el pelo, así que viene bien si tienes mascotas en casa.

También nos convence su sistema automático para adaptar la limpieza según el tipo de suelo, pues la aspiradora sin cable Dyson es capaz de reconocer si estás limpiando sobre parquet o sobre una alfombra, y ajusta la potencia y la velocidad en consecuencia. Y la iluminación integrada te ayuda a encontrar el polvo invisible.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta autonomía tiene esta aspiradora sin cable Dyson?

La Dyson V16 Piston Animal tiene hasta 70 minutos de autonomía, suficiente para limpiar viviendas grandes sin depender de un enchufe.

¿Sirve para pelos de mascotas?

Sí, y ya lo indica su nombre. Es una buena aspiradora para hogares con mascotas gracias a los cepillos antienredos y a la potencia de succión.

¿La aspiradora sin cable ajusta sola la potencia?

Sí. El cepillo detecta automáticamente el tipo de superficie y adapta la potencia de succión y la velocidad según el suelo y la cantidad de suciedad.

¿Es adecuada para personas con alergias?

Sí. Su sistema de filtración HEPA captura el 99,99% de las partículas microscópicas de hasta 0,1 micras, como polvo fino y alérgenos.

Esta aspiradora sin cable de Dyson tiene potencia de gama alta, limpieza inteligente y es todo lo que necesitas en casa a partir de ahora. ¡Tiene 150€ de descuento!

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