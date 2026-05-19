¿Necesitas un ordenador para poder trabajar cuando estás fuera de casa? ¿Estás buscando algo que te sirva para hacer tareas de ofimática y jugar de vez en cuando? Pues echa un vistazo al Ordenador portátil HP 15. Este portátil de 15,6 pulgadas viene con procesador Intel Core i7 de 10 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y un descuentazo del 20%. Es una muy buena oportunidad.

De hecho, te lo recomendamos sobre todo si teletrabajas, viajas mucho o incluso si estás en la universidad y quieres algo que pueda ejecutar los programas que usas a menudo y también te sirva para ver series y demás.

Por qué recomendamos este portátil

Su procesador Intel Core i7 de 10 núcleos va genial con cualquier tipo de software, incluso juegos.

Cuenta con 16 GB de RAM y un disco duro SSD de 1 TB. No te van a faltar ni memoria ni espacio para tus cosas.

La pantalla es de 15,6 pulgadas y se ve genial incluso en exteriores.

Su autonomía aguanta casi 8 horas de uso y pesa solo 1,59 kg. Te lo puedes llevar donde quieras.

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Ordenador portátil HP 15

Hay portátiles que son potentes, pero pesan demasiado; o que pesan poco y se quedan cortos en potencia. El Ordenador portátil HP 15 es el punnto medio, un ordenador con 10 núcleos que mueve cualquier programa con soltura, sea de edición de vídeo, ofimática o incluso juegos algo más antiguos. Está pensado para quien busca un portátil para todo, pero sobre todo para quien pasa muchas horas fuera de casa, ya que tiene una autonomía de 8 horas y una pantalla diseñada para verse bien en cualquier parte. De hecho, tiene puertos y conectividad de sobra para redes inalámbricas o cualquier dispositivo, así que no se queda corto en absolutamente nada. ¡Y eso que son solo 15,6 pulgadas de equipo!

Si trabajas fuera de casa, viajas mucho o simplemente quieres un ordenador para tu día a día, este portátil de HP cumple más que de sobra.

¿Qué reseñas tiene este portátil?

Muy positivas, sobre todo por su relación calidad/precio y por las prestaciones que tiene. A los usuarios les encanta ese equilibrio por lo bien que encaja en el día a día. Aquí puedes leer varias reseñas reales:

«Necesitaba una portátil que soportara adecuadamente programas para desarrollo, para el grado de exigencia a la que he sometido puedo decir que responde de maravilla.»

«Increíble calidad precio, batería duradera, muy ligero, fácil de instalar todo sin sistema operativo.»

«Buenas prestaciones a un precio de escándalo. Muy buen producto. Recomendado 100%.»

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