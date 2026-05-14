Esta aspiradora sin cable aguanta 70 minutos, tiene aromaterapia y se mantiene sola en pie: Laresar V7 PRO

Tienes pánico a los cambios de estación, no solo por los cambios de temperatura, sino porque tu perro o tu gato mudan su pelo y lo dejan todo lleno. Eso puede dejar de ser un problema si te haces con un aspirador como la Aspiradora inalámbrica Laresar V7 Pro. ¿Por qué? Para empezar, porque está hecha para alérgicos gracias a su filtro de 7 etapas. Para terminar, porque tiene 65 kPa de succión que lo aspiran absolutamente todo, porque se convierte en aspirador de mano, porque aguanta hasta 70 minutos con una sola carga, y porque está rebajada a 109 €.

Si no quieres quebraderos de cabeza limpiando los suelos de casa, es una aspiradora sin cable perfecta. Da igual lo que mida tu hogar. Se adapta a él perfectamente gracias a su autonomía y accesorios.

Por qué te recomendamos esta aspiradora

Con 65 kPa de potencia de succión, arrasa con todo lo que se le cruce por incrustado que esté y sin importar el tipo de suelo.

Su batería aguanta hasta 70 minutos de limpieza sin tener que cargar.

El filtro de 7 etapas con doble HEPA es genial si tienes alergia o mascotas en casa.

También es aspirador de mano, lo que la hace ideal para limpiar el interior del coche.

Aspiradora inalámbrica Laresar V7 Pro

Lo mejor de la Aspiradora inalámbrica Laresar V7 Pro es que no hace promesas vacías. Todo lo que dicen sus prestaciones se cumple a rajatabla, sobre todo por el motor de 650 W que tiene. Pocos modelos vas a encontrar que aguanten 70 minutos de limpieza manteniendo semejante potencia de succión, salvo que pagues el triple o más. Da para limpiar toda la casa sin problemas, haya losa, alfombras, tapicería o moqueta. Además, tiene un módulo aromático que desprende un ligero perfume mientras aspiras para que la casa huela mejor y está preparada para el pelo largo y el de mascotas, evitando enredos. Cuando terminas solo tienes que presionar una palanca para vaciar el depósito sin mancharte las manos. ¿Y al guardarla? Pues la colocas de pie y ya está, ya que está preparada para mantenerse sola sin necesidad de soporte.

Es un aspirador diseñado para hacer la vida más fácil en cualquier hogar. Vivas solo o en familia numerosa con mascotas, te va a dejar los suelos impecables con mucho menos esfuerzo. Desde luego, vale mucho más de lo que cuesta.

¿Tiene buenas reseñas esta aspiradora?

Son muy buenas las valoraciones que dejan los usuarios tras llevar un tiempo usándola, principalmente porque es muy potente y puede con pelos sin problemas, aunque algunos señalan que puede ser un tanto ruidosa. Aquí te dejamos varias reseñas:

«Después de una semana de uso, estamos muy contentos. Aspira genial los pelos de perro, trozos grandes de restos. Se limpia de manera fácil y rápida y las pastillas de aromas van genial.»

«Literalmente aspira todo, es un poco ligero pero bastante ruidoso. Por este precio, es una aspiradora inalámbrica elegante con muchos accesorios..»

«Lo recomiendo a todos. Funciona de maravilla, tiene un buen conjunto de accesorios y la batería dura fácilmente 40 minutos de uso.»

La entrega de esta aspiradora tiene un plazo de 5 días tras la realización del pedido, según indica AliExpress. Además, tienes 15 días para su devolución gratuita y compensaciones en caso de retraso. ¿Vas a comprarla?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping