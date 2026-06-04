Dyson V15s Detect Submarine: el aspirador que también friega está rebajado 250€

La limpieza del hogar ha evolucionado mucho en los últimos años. Los aspiradores escoba sin cable se han convertido en una de las alternativas más demandadas por quienes buscan rapidez, comodidad y libertad de movimiento. Gracias a su diseño ligero y a la ausencia de cables, permiten limpiar cualquier estancia de forma más práctica y eficiente.

Dentro de esta categoría destaca la Dyson V15s Detect Submarine, un modelo diseñado para aspirar y fregar. Además, puede encontrarse con 250 euros de descuento, una rebaja interesante para uno de los modelos más avanzados de la marca.

Características destacadas

Potencia de succión de 240 AW para una limpieza profunda en diferentes superficies.

para una limpieza profunda en diferentes superficies. Motor Dyson Hyperdymium que alcanza hasta 125.000 revoluciones por minuto.

que alcanza hasta 125.000 revoluciones por minuto. Hasta una hora de autonomía para limpiar toda la vivienda con una sola carga.

para limpiar toda la vivienda con una sola carga. Cepillo Digital Motorbar diseñado para recoger pelo y suciedad sin enredos.

diseñado para recoger pelo y suciedad sin enredos. Tecnología Fluffy Optic que ayuda a detectar partículas de polvo difíciles de ver.

que ayuda a detectar partículas de polvo difíciles de ver. Cabezal Submarine específico para el fregado de suelos duros.

específico para el fregado de suelos duros. Sistema de filtración avanzada capaz de capturar partículas microscópicas.

capaz de capturar partículas microscópicas. Pantalla LCD integrada que muestra información sobre rendimiento y autonomía.

que muestra información sobre rendimiento y autonomía. Vaciado higiénico del depósito para una eliminación más cómoda de la suciedad.

Una solución completa para el cuidado del hogar

Uno de los aspectos más interesantes de este modelo es que combina aspiración y fregado en un mismo equipo. Esto permite reducir el tiempo dedicado a las tareas domésticas y simplificar la limpieza diaria.

Su sistema inteligente detecta la cantidad de suciedad presente y ajusta automáticamente la potencia cuando es necesario. Además, la tecnología ciclónica de Dyson contribuye a mantener un rendimiento constante incluso durante sesiones de limpieza prolongadas. Se trata de una opción especialmente práctica para viviendas con mascotas, niños o zonas de mucho tránsito donde la suciedad se acumula con mayor rapidez.

Preguntas frecuentes

¿Puede aspirar y fregar al mismo tiempo?

No. El equipo dispone de accesorios específicos para cada función, por lo que es necesario utilizar el cabezal correspondiente según la tarea que se vaya a realizar.

¿Cuánto dura la batería?

Ofrece hasta 60 minutos de autonomía, aunque la duración puede variar según el modo de uso y los accesorios empleados.

¿Funciona en alfombras y suelos duros?

Sí. Está preparado para adaptarse a diferentes superficies, desde alfombras hasta parquet, gres o laminados.

La Dyson V15s Detect Submarine reúne potencia, tecnología y versatilidad en un formato pensado para simplificar la limpieza diaria y obtener resultados eficaces en distintos tipos de superficies.

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