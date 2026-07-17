Puigdemont no tiene prisa por volver: descarta pedir al Constitucional el atajo que adelantaría su regreso

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no solicitará ante el Tribunal Constitucional la aplicación de medidas cautelares, tras la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que valida la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, tal como le exigió el Grupo Parlamentario de Junts para investirle presidente del Gobierno. Según fuentes próximas al ex presidente Puigdemont, no va a movilizar a la Sección de Vacaciones del Constitucional para tratar de acelerar su vuelta a España y esperará acontecimientos ya en otoño.

Fuentes del Tribunal Constitucional, por su parte, advierten que, de haber querido, Puigdemont podría haber solicitado la suspensión cautelar de las medidas restrictivas y de la orden de detención nacional e internacional que tiene interpuesta y que, siendo un tema urgente, solicitado en el período estival del mes de agosto, obligaría a reunir a la Sección de Vacaciones para responder la petición del expresidente.

Añaden estas mismas fuentes que el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, «lo tenía todo previsto» y se ha preocupado y ocupado de dejar una Sección de Vacaciones con una mayoría de miembros afines a las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, añaden que esa misma mayoría ya denegó a principios de este año una petición similar.

Puigdemont prefiere esperar a que, tras el verano, el Tribunal Constitucional haga su tarea y se manifieste también a favor de avalar la amnistía, una vez el TJUE ya ha fijado su posición, tal como dijo en su día Conde-Pumpido que tenía previsto hacer.

Pero desde el independentismo catalán señalan que, pese a lo que consideran «una clara victoria» ante el Tribunal Europeo, no descartan que el Tribunal Supremo trate de «demorar más si cabe la vuelta de Puigdemont» planteando una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE.

Lo que sí descartan de plano es que vaya a haber una negociación con el Gobierno de Sánchez, una vez conocida la sentencia del TJUE, que parece acercar la fecha de retorno de Puigdemont a España, para poder hablar de los Presupuestos Generales del Estado. Su posición, según aclaran, sigue siendo la misma que la expresada en el último Pleno en el Congreso, cuando votaron en contra de la senda de déficit presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Pese a que desde el Ejecutivo albergaban esperanzas de un posible acercamiento a los de Puigdemont, tras la sentencia europea, Junts advierte que sus posiciones se mantienen «sin novedad» y que se disponen a colgar el cartel de «Cerrado por vacaciones», por lo menos, hasta el mes de septiembre.