Abascal acusa a «Bruselas» de estar «encubriéndolo todo» tras su sentencia de la amnistía

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno por el juicio a la mujer del presidente Pedro Sánchez, y las «cloacas» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha acusado a «Bruselas» de estar «encubriéndolo todo» tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía.

Abascal ha destacado la última novedad judicial sobre la causa contra Begoña Gómez, que irá a juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ha señalado en redes.

«La mujer de P.S. a juicio. Marlaska desde su cloaca poniendo el honor de la Guardia Civil en una situación sin precedentes», ha escrito el dirigente de Vox.

En este contexto, Abascal ha arremetido contra las instituciones europeas por echar un «salvavidas» al «jefe de la mafia» después de que este jueves el TJUE haya avalado la Ley de Amnistía que impulsó el Partido Socialista para dejar sin efecto las causas judiciales vinculadas al procès independentista en Cataluña, reseña Ep.

Finalmente, ha afirmado que «España no se merece esto» y ha advertido: «Quien no suma para derrotar a la mafia, resta».