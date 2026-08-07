Todo lo que debes saber sobre la Liga 2026-27: qué día empieza, cuándo termina, fechas claves, dónde ver por TV

La Liga 2026-27 ya tiene trazado su recorrido. El calendario de Primera División establece las fechas de los 380 encuentros de una temporada que se extenderá desde mediados de agosto hasta finales de mayo y que volverá a tener al Barcelona y al Real Madrid como dos de sus principales focos de atención. Clásicos, derbis, parones internacionales y las jornadas intersemanales marcarán una competición que también contará con el regreso a la máxima categoría de Racing, Deportivo y Málaga.

Cuándo empieza la Liga

La Liga 2026-27 empieza el sábado 15 de agosto de 2026. El encuentro encargado de abrir la competición enfrentará al Deportivo Alavés y al Getafe, mientras que Sevilla y Rayo Vallecano también jugarán durante la primera jornada del sábado.

El resto de partidos se repartirán durante los días posteriores. Racing comenzará su regreso a Primera contra el Villarreal, mientras que el Deportivo se estrenará ante el Elche. La jornada inicial presenta, además, una particularidad importante: algunos de sus encuentros se celebrarán más tarde de lo habitual. El estreno del Atlético de Madrid ante el Málaga se disputará el miércoles 19.

La Liga aceptó retrasar varios compromisos de equipos afectados por la presencia de jugadores en las últimas eliminatorias del Mundial. Así, Valencia-Betis se jugará el martes 25 de agosto, Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 y Barcelona-Athletic el jueves 27, todos ellos a las 21:00 horas

Qué día termina la Liga

La Primera División terminará el 30 de mayo de 2027, fecha reservada para la última jornada del campeonato.

El Barcelona cerrará su participación fuera de casa frente al Getafe, mientras que el Real Madrid disputará su último partido de Liga en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo. El Atlético también acabará como visitante, en este caso contra el Betis.

Los otros enfrentamientos de esa jornada final serán Athletic-Rayo, Elche-Racing, Espanyol-Alavés, Levante-Celta, Málaga-Sevilla, Osasuna-Valencia y Real Sociedad-Villarreal.

Fechas claves de la Liga: Clásico, derbis…

Una de las grandes fechas del calendario será el primer Clásico entre Barcelona y Real Madrid, programado para el 25 de octubre de 2026 en el Camp Nou. La segunda vuelta llevará el enfrentamiento al Santiago Bernabéu el 9 de mayo de 2027, apenas unas semanas antes de la conclusión de la Liga.

El derbi madrileño llegará incluso antes. El Atlético de Madrid-Real Madrid se jugará el 20 de septiembre, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar el 4 de abril de 2027.

También están definidos el resto de grandes derbis, tanto el derbi sevillano (Sevilla-Betis, 22 de noviembre; Betis-Sevilla, 7 de febrero), el derbi valenciano (Levante-Valencia, 3 de enero; Valencia-Levante, 7 de marzo), el derbi catalán (Espanyol-Barcelona, 3 de enero; Barcelona-Espanyol, 18 de abril), el derbi vasco (Athletic-Real Sociedad, 1 de noviembre; Real Sociedad-Athletic, 2 de mayo) y el derbi gallego (Celta-Deportivo, 3 de enero; Deportivo-Celta, 18 de abril).

El calendario tendrá varios periodos sin competición. El parón navideño abarcará desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero, por lo que nuevamente no habrá partidos ligueros durante las fechas centrales de Navidad.

A ello se sumarán tres interrupciones por compromisos de las selecciones absolutas: del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo.

Cómo ver por TV en directo todos los partidos de la Liga

Los partidos de la Liga 2026-27 por televisión mantendrán el reparto de retransmisiones de la temporada anterior. DAZN ofrecerá cinco de los diez encuentros de cada jornada, incluyendo uno en el que participe el Real Madrid o el FC Barcelona.

Por su parte, Movistar Plus+ permitirá acceder a los diez partidos de cada jornada, al integrar en su plataforma la aplicación y los canales de DAZN, aunque la disponibilidad concreta dependerá del paquete contratado por cada abonado. Además, tres de las 38 jornadas de Primera División serán exclusivas de Movistar Plus+.

Orange también permitirá seguir la totalidad del campeonato al disponer de las señales de Movistar Plus+ y DAZN.