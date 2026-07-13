La cabezonería de Tebas por empezar la Liga el 15 de agosto deja en ridículo al fútbol español

La cabezonería de Javier Tebas con el prematuro arranque de Liga en año de Mundial va a desembocar en una primera jornada del campeonato doméstico de las más raras de los últimos años. Con las semifinales ya confeccionadas con España, Francia, Inglaterra y Argentina, hasta cinco partidos de la primera jornada tendrán que ser aplazados, dejando por disputar tan solo media jornada a mediados de agosto, dentro de un mes.

Javier Tebas no quiso entrar en razón y, a diferencia de las otras grandes ligas europeas que sí se han adaptado a un verano en el que se disputa Mundial, retrasando su inicio de temporada, la Liga comenzará el fin de semana del 15 de agosto. El presidente de la patronal se pliegue así a sus propias demandas, así como los de las televisiones, que buscaban comenzar a mediados de agosto también para contar desde ese mismo mes con una oleada de nuevos suscriptores.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) insistió hasta última hora con el retraso del inicio del campeonato, pero tanto clubes como la Liga coincidieron en mantener el fin de semana del 15 de agosto como punto de partida de esta temporada 26/27. Se aprobó por unanimidad, con el condicionante de que, si jugadores de algún club llegaban a la fase final, se aplazarían sus respectivos partidos, como así ha sucedido.

El condicionante garantizaba un mínimo de descanso para estos jugadores y tiempos suficientes para que encajaran tanto tres semanas de vacaciones como tres de pretemporada para estos jugadores. La medida buscaba tener a todos contentos: por un lado, las televisiones y esa premura por comenzar cuanto antes; por otro lado, los jugadores, que pedían que se les respetara tanto el descanso como una preparación digna pese a la disputa del Mundial 2026.

La medida no hará otra cosa que comprimirlo todo más aún. Es una medida a medias que deja en evidencia que era posible aplazar el inicio de la temporada a una semana posterior, ya que los partidos aplazados se podrán amoldar en el vestuario. Javier Tebas se pliega al deseo de las televisiones, así como los clubes, dependientes en gran medida de los ingresos que derivan de los derechos televisivos.

El calendario es ya público desde hace semanas y muchos de esos cruces parecen guiados hacia ese aplazamiento. Cabe recordar que en la primera fecha están previstos duelos entrelazados como un Real Madrid – Real Sociedad, un Barça – Athletic o un Celta – Osasuna, todos con futbolistas de la Selección Española que ya está en semifinales de la cita mundialista. Por el mismo motivo, estos se aplazará el Atlético – Málaga, con Álex Baena y Marc Pubill presentes. También lo hará el Valencia – Betis, por el pase de Argentina y Lo Celso.

Así, la cabezonería de Javier Tebas y todo el entramado de intereses detrás de la Liga condiciona este atípico inicio de temporada, con el estreno liguero fijado inamovible para el fin de semana del 15 de agosto pese a la disputa tan solo de la mitad de sus encuentros, dejando el resto a ubicar en otro momento de la temporada, previsiblemente en fechas intersemanales.