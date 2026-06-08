Tebas se sale con la suya: la Liga comenzará el 15 de agosto sin apenas descanso tras el Mundial

La Liga de la próxima temporada, 2026/27, comenzará el 15 de agosto, menos de un mes después de la final del Mundial. Javier Tebas se sale con la suya, ya que la Liga era quien había dado esa fecha tan temprana para el inicio del próximo curso en la primera división española.

Así, el fin de semana del 15 y 16 de agosto (el 15 cabe recordar que es festivo) comenzará la Liga, aunque si se cumple lo prometido por Tebas, será un arranque escalonado. No todos los partidos se disputarán esos días, sino que aquellos equipos que hayan tenido jugadores hasta las últimas rondas del Mundial lo harán más tarde, en otras fechas.

La fecha de confirmación del arranque de la Liga 2026/27 ha sido dada por el juez. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pidió retrasar el inicio de la Liga para que los futbolistas tuvieran más descanso tras el Mundial, pero ahora la razón se la dan a la Liga.

Liga y AFE estaban enfrentadas por este inicio del calendario de la temporada futbolística 2026/27, por lo que hubo que recurrir a un arbitraje que ha dado la razón a la Liga. En la práctica significa que la Liga arrancará el 15 de agosto porque Tebas dice que con eso se cumplirán los 21 de vacaciones que marca el convenio colectivo.

Para la AFE, que protege a los jugadores, esta decisión es «perjudicial» para los jugadores que acudan al Mundial «porque no van a tener una preparación adecuada y se compromete su salud a la hora de afrontar una temporada tan exigente». El sindicato también lamenta que se hayan antepuesto «los intereses económicos al bienestar de los futbolistas» y por ello tiene claro que es «más necesario que nunca» que se negocie lo antes posible un Convenio Colectivo que pueda resolver estas situaciones.

En principio, los equipos que cuenten con futbolistas en las rondas finales de la competición no podrían garantizar los períodos mínimos de descanso y preparación exigidos por el convenio colectivo, fijados en 21 días de vacaciones y tres semanas de pretemporada. La Liga ya avanzó que habría más días de espacio en su inicio de encuentro para estos equipos, que comenzarían más tarde el campeonato.

Según el análisis de la Liga, los clubes que podrían verse más afectados por este esquema son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, aunque no se descarta que algún otro equipo pudiera sumarse a esa lista. Para estos conjuntos, la opción sobre la mesa sería aplazar sus encuentros de la primera jornada al último miércoles de agosto, de modo que sus jugadores internacionales pudieran llegar con las garantías físicas adecuadas.