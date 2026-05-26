Este es el dinero que debe entregar Tebas a los clubes que descienden a Segunda

Descender a Segunda División siempre es una realidad difícil de afrontar para cualquier equipo. Oviedo, Mallorca y Girona fueron los tres equipos que han descendido esta temporada después de una última jornada de infarto con varios en la pelea directa por la permanencia. Un palo que, con la misión de regresar a la Liga lo antes posible, Javier Tebas tendrá que entregar una «ayuda» económica para reconstruir el proyecto para volver a subir.

Es cierto que dicha cantidad crecerá en torno al 73% de cara a la próxima temporada, según marcan los presupuestos del curso 2026/27, lo que supone en torno a los 45,7 millones de euros de los derechos televisivos. Unos datos que sobre plano ya pueden estimar cuánto ganaron los tres equipos peores en la clasificación. El que por ahí ha pasado fue el Oviedo. El conjunto asturiano apenas ha gozado de una temporada en Primera, un efecto ascensor que le ha hecho percibir nueve millones de euros. Después está el Girona, que ganará 18,2 millones y, por último, el Mallorca es el que más recibe con una cantidad de 18,5 ‘kilos’.

Cómo decide Tebas cuánto dinero ganan los equipos que descienden a Segunda

Un dinero que da Tebas y que viene muy bien para tener más margen para fichar a los tres equipos en comparación con el resto de clubes que jugarán Segunda División. Un reparto que se rige por tres criterios: los ingresos netos fijos por televisión (0,315%) y otros tres variables. La primera, el 18% de la facturación media neta de las retransmisiones en los últimos cinco años (independientemente de en qué división haya jugado); el 4,5% de ingresos totales medios de los últimos cinco cursos (plusvalías incluidas) y, por último, el 0,0315% de los ingresos netos por televisión de Primera División por cada año jugado de forma consecutiva (máximo 25 años).

Sin embargo, el dinero que ganan los tres equipos que descienden no pueden emplearlo en su totalidad al límite salarial de la plantilla del primer año en Segunda. Tan solo el 50%. El resto solo se podrá utilizar si el equipo sigue en dicha categoría la siguiente temporada. Es por ello que es habitual ver a algunos equipos regresar al año siguiente a la Liga de Tebas, puesto que el dinero alivia las pérdidas y mantienen un presupuesto más competitivo.