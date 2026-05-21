Tebas anuncia la llegada de la IA la próxima temporada para poner nota a los árbitros

El presidente de la Liga, Javier Tebas, fue uno de los protagonistas de la ISDE Sports Convention (ISC). Allí participó en una mesa redonda en la que habló sobre varios de los temas que conciernen al futuro del fútbol, como es la tecnología y la inteligencia artificial. El máximo mandatario de la Liga desveló que la próxima temporada introducirán la IA para puntuar los arbitrajes, algo que a día de hoy hacen «30 informadores para 20 árbitros diferentes».

Con la intención de hacer frente a la desazón generalizada con las actuaciones arbitrales, Tebas descartó que actualmente exista una guerra de competencias con la Real Federación Española de Fútbol y avanzó que la Liga ya trabaja en la implantación de la inteligencia artificial en este segmento.

«Vamos a implantar la IA en el mundo arbitral. Vamos a implantar dos cuestiones clave. Una, la puntuación de los árbitros. Cuando se arbitra un partido, el CTA tiene informadores que puntúan ciertos aspectos del arbitraje. Son 30 cuestiones diferentes. Esto se está haciendo con inteligencia natural, pero hay 30 informadores para 20 árbitros diferentes. Con la IA estamos creando una herramienta para que al menos el 40% lo decida objetivamente la IA», comenzó diciendo Tebas.

Precisó que el uso de esta tecnología «no es para que arbitre», sino para establecer un sistema objetivo de asignaciones que ofrezca al menos tres opciones de colegiados por partido basándose en el historial y el rendimiento, donde la IA también actuará para calificar a cada árbitro.

«Con todos los partidos se está creando la herramienta y te va creando los algoritmos. La IA repasará todo y te dirá en lo que ha acertado. Lo estamos objetivizando. Y unido a eso, la asignación de los árbitros a los partidos. Con la ayuda de la IA se propondrán tres árbitros al comité encargado. Yo creo mucho en la inteligencia natural, pero hay cosas en las que la IA te tiene que ayudar», agregó el presidente de la Liga.