Tebas se apropia ahora del fútbol de cantera en España: «Nosotros seguimos produciendo talento»

Javier Tebas, presidente de la Liga, saca pecho por las canteras del fútbol español. El dirigente se ha apropiado del éxito formativo de los equipos de España, apoyado en un dato de la web especializada Transfermarkt. Tebas ha publicado en sus redes sociales unos datos que muestran cómo siete conjuntos de Primera y Segunda División copan el Top-20 de clubes que más minutos dan a sus canteranos en las 25 ligas más valiosas del mundo. Un modelo por el que han tenido que apostar los clubes de nuestro fútbol ante la falta de estabilidad económica que dificulta tanto retener talento como ficharlo de otros países.

«El dato es demoledor», ha comenzado señalando el presidente de la Liga. Athletic Club, FC Barcelona y Celta de Vigo conforman el podio de equipos en los que los canteranos han contado con más minutos en la presente temporada. El líder absoluto es el cuadro bilabaíno, que con 41.507 minutos supera con creces los 27.127 de los culés y los 25.145 celestes. El resto de equipos españoles que pueblan el Top-20 son Real Sociedad (sexto), Málaga (undécimo), Sporting de Gijón (decimocuarto) y Real Madrid (decimoquinto).

El dato es demoledor.

En el TOP-20 de clubes que más minutos dan a jugadores de cantera en las 25 ligas más valiosas del mundo, hay 7 equipos españoles. Y no solo eso: de las grandes ligas europeas, España prácticamente monopoliza el modelo de formación. 🇪🇸 Athletic Club, FC… pic.twitter.com/njHWqD2YQ6 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 9, 2026

El máximo mandatario del campeonato español volvió a atacar a la Premier y otras grandes ligas europeas, pese a que -especialmente la liga británica- ha arrasado en cada mercado de fichajes al fútbol español durante los últimos años. «Mientras muchos hablan de ‘inversión millonaria’ en fichajes, nosotros seguimos produciendo talento. Mientras otros ‘compran’ futuro, el fútbol español lo forma», ha indicado Javier Tebas en su cuenta de ‘X’ (antiguo Twitter). Por ejemplificar la descapitalización económica y de talento de la Liga, en el último mercado invernal hasta siete campeonatos invirtieron más que el español.

Tebas saca pecho ante la Premier League

Javier Tebas ha querido comparar a la Liga con otras grandes ligas del Viejo Continente, utilizando esta clasificación de equipos que más cuentan con sus canteranos. «Hay otro dato que no pasa desapercibido: entre las grandes ligas europeas apenas aparece un club de Inglaterra, uno de Italia y uno de Alemania. Francia, directamente, desaparece del Top-20».

Una capacidad de generar talento en las canteras españolas que es un hecho, pero que resulta menos productiva si la gran mayoría de equipos -salvo Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid- no son capaces de retener a sus mejores jugadores ante las ofertas de la Premier e incluso de otros países.

Dos ejemplos de esta incapacidad de los equipos de Primera y Segunda División para mantener a sus mejores joyas son los casos del ex jugador del Leganés Yan Diomande y del ex del Albacete Christian Kofane. El marfileño dio muestras de su calidad en el equipo pepinero con 18 años y se ganó su fichaje por el Leipzig, donde ya está valorado en 75 millones de euros según Transfermarkt.

Respecto a Kofane, brilló en Segunda con el Albacete y ningún equipo de la Liga de nivel medio-alto pudo hacerse con sus servicios. El equipo manchego le vendió al Bayer Leverkusen este verano a cambio de cinco millones de euros, y su ‘cotización’ ya asciende a los 40 millones. Dos casos convertidos en derrotas del fútbol español ante la Bundesliga, un rival no tan inalcanzable como la Premier.