Tebas deja helada la Liga: hasta Brasil, Arabia y la MLS gastaron más dinero en fichajes este invierno

Este lunes se cerró el mercado de fichajes invernal y la Liga de Javier Tebas volvió a quedar en evidencia delante de todo el mundo. En pocas palabras, el fútbol español volvió a caer en la misma desesperación cada vez que los clubes tienen que salir para reforzar sus plantillas: fichar poco y vender mucho para que salgan las cuentas. Una ley intangible que ha hecho que los equipos cada vez sean menos competitivos cuando juegan en Europa. Pero, esta vez, los datos han sido aún más preocupantes para pensar que hay una solución a corto plazo.

Sumando todas las operaciones que se hicieron en España, la Liga cerró una inversión total de poco más de 75 millones de euros. Una cantidad que pudo haber sido mucho menor sino hubiese sido por la necesidad extrema que tenía el Atlético de Madrid por comprar futbolistas que le reengancharan a la temporada (35 ‘kilos’ por Ademola Lookman, 16 por Rodrigo Mendoza y tres por Obed Vargas). Aun así, no ha sido suficiente para salvar la balanza.

Ni Real Madrid ni FC Barcelona salieron al mercado (Joao Cancelo llegó cedido al conjunto de Hansi Flick). Un caso que ha hecho pese a los pequeños movimientos del resto de equipos, la realidad es que otras ligas han sacado más la billetera.

Siete ligas mejoran la gestión de Tebas

Como era de esperar, la Premier League fue el rey del mercado con un gasto de 453,17 millones de euros y el Manchester City con casi 100 ‘kilos’ de gasto entre Semenyo (75) y Ghéhi (23). También se cerraron otros acuerdos conocidos de nuestro fútbol como la marcha de Larsen, ex del Celta, al Crystal Palace por casi 50 millones o la de Gallagher, que abandonó el Metropolitano por otros 40.

Una diferencia abismal respecto al resto de sus perseguidores con la Serie A italiana en segundo lugar con un gasto de 243,59 millones de euros, seguido muy de cerca por la gran sorpresa de esta ventana, el campeonato de Brasil con una cifra de 201,55 millones de euros destacando fichajes como el de Lucas Paquetá al Flamengo por 42 kilos.

En cuarta posición estaría la MLS con 144,28 millones de euros, seguido de la Saudi Pro League con 123,08 millones; la Bundesliga con 101,95 millones; y la Ligue 1 con 101,10 millones. Ya, en la séptima plaza, estaría la Liga de Javier Tebas, aunque ha estado muy cerca de ser superado por otras competiciones inferiores como la la Süper Lig (Turquía) con 70,5 millones gastados, la Liga de Portugal con 59,48 millones y la Championship (segunda división inglesa) con 55,59 millones.

Incluso España ha estado también lejos de ser el mejor vendedor con unos ingresos de apenas 121,7 millones de euros. Le han superado la Ligue 1 (173,85), el Campeonato Brasileiro (185,40), la Serie A (186,75) y la Premier League (288,93). Otro mercado que vuelve a dejar evidente que la gestión de Tebas sigue asfixiando a los clubes, tanto para pelear en Europa como para salvar la categoría, obligándoles a tener que vender jugadores fuera de España para intentar ajustarse al modelo financiero de la Liga. Los números hablan por sí solos.