La letra pequeña del chivatazo con el que Tebas busca acabar con el fútbol pirata dando una limosna de 50 euros

Javier Tebas sigue su cruzada contra el fútbol pirata y ahora ha tomado la idea de buscar delatores a los que pagar una ínfima cantidad de dinero, 50 euros, para que le chiven los bares que emiten el fútbol con una señal que no es oficial. La Liga ha lanzado una iniciativa para buscar aquellos locales en los que se emita el fútbol sin la señal oficial, ofreciéndoles 50 euros.

Sin embargo, esa «gratificación», como lo llama la Liga, de 50 euros tiene letra pequeña: sólo se cobrará si el local señalado no estaba ya controlado por la Liga. Es decir, si alguien denuncia la existencia de un local que está emitiendo el fútbol pirata, pero eso ya lo tiene localizado la Liga (algo que el denunciante no sabe), se queda sin los 50 euros. En resumen, denuncias (con lo que eso conlleva), pero no te aseguras la «gratificación».

Y aquí entra ya la buena voluntad de la Liga. ¿Cómo sabe el denunciante si el local que está denunciando estaba ya controlado por la Liga? Sólo lo sabe la propia Liga. Según explica el organismo dirigido por Javier Tebas, «la gratificación de 50 euros se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente.

Según la Liga, el objetivo de esta iniciativa es «redoblar la lucha contra la piratería en bares, restaurantes y casas de apuestas mediante la colaboración responsable de los consumidores y usuarios». Aseguran que todas las comunicaciones «se tratan de forma confidencial y las denuncias son revisadas bajo criterios técnicos y objetivos antes de considerarse válidas o gratificables».

Una vez recibida la denuncia, los equipos de la Liga analizarán la información y, si se confirma que cumple los requisitos establecidos, se activará el proceso de control y, en su caso, la gratificación prevista. Es decir, te arriesgas a hacer foto al local, haces una denuncia que después te puede conllevar problemas (por mucho que sea anónima), pero no te aseguras cobrar los 50 euros que te promete Tebas.

Para el presidente de la Liga, «la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad». «Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla», añade Tebas.