Bam Adebayo anota la segunda marca anotadora más alta en la historia de la NBA: ¡83 puntos!

El pívot de los Miami Heat, Bam Adebayo, protagonizó una noche histórica en la NBA al anotar 83 puntos en un solo partido, superando la mítica marca de 81 puntos que logró Kobe Bryant en 2006. Con esta actuación, el jugador firmó la segunda mayor anotación en un encuentro en la historia de la liga, solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962. ￼

El partido se disputó frente a los Washington Wizards y terminó con victoria del equipo de Miami por 150-129. Desde el inicio se vio que Adebayo estaba en una noche especial. El pívot empezó muy fuerte y anotó 31 puntos solo en el primer cuarto. Al descanso ya llevaba 43 puntos y al final del tercer cuarto había alcanzado los 62. Finalmente, cerró el encuentro con los históricos 83 puntos. ￼

Además de la cifra de puntos, el jugador dejó unos números impresionantes. Encestó 20 de 43 tiros de campo, metió 7 triples y anotó 36 de 43 tiros libres, estableciendo también récords en esta última estadística. Su actuación fue clave para que su equipo consiguiera la victoria y ampliara su buena racha de resultados.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO. THE SECOND-MOST EVER. Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

￼

La actuación sorprendió a todo el mundo del baloncesto. Compañeros, entrenadores y aficionados celebraron un partido que muchos calificaron como “surrealista”. Incluso varias estrellas de la liga reaccionaron en redes sociales para felicitar al jugador por una actuación que ya forma parte de la historia de la NBA. ￼

Con esta marca, Adebayo no solo batió su récord personal, sino que también superó varios registros del club de Miami y de la propia liga. Hasta ahora, el único jugador que había superado los 80 puntos en un partido en la era moderna era Kobe Bryant, con sus famosos 81 puntos con los Los Angeles Lakers. ￼

Este partido quedará recordado como una de las actuaciones individuales más impresionantes que se han visto en una pista de baloncesto. Aunque el récord absoluto de 100 puntos de Wilt Chamberlain sigue siendo inalcanzable, los 83 de Adebayo ya han entrado en la historia del deporte.