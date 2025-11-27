La inesperada aparición de Carlos Alcaraz en la NBA y con la camiseta de los Miami Heat

Carlos Alcaraz ha aparecido por sorpresa en el partido de los Miami Heat de la NBA. El número uno del mundo fue uno de los VIPS presentes en el Kaseya Center para disfrutar del Miami Heat-Milwaukee Bucks, que acabó con triunfo de los locales por 106-103. El tenista español es un gran seguidor de la NBA y aprovechó sus vacaciones para cruzar el charco y viajar a Estados Unidos para ver en directo un partido de la mejor liga de baloncesto del mundo.

De hecho, Alcaraz tiene muy buena relación con Jimmy Butler, ex de los Heat y actualmente en los Golden State Warriors. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ya ha terminado la temporada y se encuentra recuperándose de su lesión. El murciano causó baja para la Copa Davis por culpa de un edema que sufre en su isquiotibial derecho. Eso le impidió al español ayudar a sus compañeros en busca de la séptima ensaladera.

El número uno del mundo se ha tomado unos días de descanso antes de comenzar a preparar la temporada que viene. Aprovechando estos días ha ido a Miami a ver a los Heat. Fue un espectador de lujo en el Kaseya Center, donde disfrutó de un auténtico partidazo. Alcaraz recibió una camiseta de los Miami Heat de la NBA con su nombre y el 99 a la espalda como regalos.

La presencia del tenista en Florida se debe a que tiene programadas dos exhibiciones en el país las próximas semanas. El 7 de diciembre, Alcaraz se enfrentará a Frances Tiafoe en Newark, Nueva Jersey. Al día siguiente, el 8 de diciembre, el español volverá a Miami para jugar otro duelo de exhibición frente a Joao Fonseca.