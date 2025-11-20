Alcaraz es uno más: así celebra la épica victoria de España a la República Checa en la Copa Davis

Carlos Alcaraz no se perdió el partido de España en la Final a 8 de la Copa Davis. El número uno del mundo no pudo estar en la pista junto a sus compañeros por culpa de una lesión, pero aun así vio el partido desde su casa. El líder de este equipo apoyó a los pupilos de David Ferrer en su partido contra la República Checa. Desde el sofá de su casa, el español vio como Pedro Martínez y Marcel Granollers conseguían la machada al ganar a los checos en el dobles.

Todo se torció con la derrota de Pablo Carreño ante un inconmensurable Jakub Mensik, que acabó el partido con 20 aces. A España le tocaba volver a tirar de épica, como contra Dinamarca. Pero de garra este equipo y estos jugadores van sobrados. Y lo volvieron a demostrar. Jaume Munar cogió el relevo de Alcaraz y ejerció de líder de España para igualar la eliminatoria en el duelo entre números uno. El tenista balear se impuso a Lehecka en dos sets y forzó el decisivo dobles.

Granollers y Martínez saltaban a pista en busca de confirmar la remontada y meterse en semifinales de la Copa Davis. Mientras tanto, en El Palmar, Carlos Alcaraz ponía la tele para disfrutar del encuentro y animar a sus compañeros desde la distancia. Una doble falta de Mensik selló la victoria de la pareja española por un doble 7-6 tras dos igualadísimos tie breaks. El número uno del mundo subió una imagen a redes sociales celebrando el triunfo que metía a La Armada en semifinales.

«¡¡VAMOOOOOOS!!», publicó el número uno del mundo en una historia de Instagram acompañado de una imagen con el partido de fondo. Carlitos sufrió desde el sofá como un español más. Y su grito fue el de todos los seguidores de este equipo, que ha vuelto a tirar de épica para ganar a República Checa. Sin Alcaraz se complicaba la Ensaladera pero, capitaneados por David Ferrer, el equipo español ha conseguido una machada que levantó del sofá al propio Carlos.