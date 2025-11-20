Machada de España: Granollers y Martínez culminan la remontada y sellan el pase de España a semis de la Davis

«Como una potra salvaje, que en el oleaje…», suena en el SuperTennis Arena de Bolonia, convertido en una fiesta, al ritmo Isabel Aaiún y de Rosalía, que se escucha a continuación. Culmina la velada Rapahel. Definitivamente, la megafonía es consciente de lo ocurrido sobre la pista, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez han rendido (7-6, 7-6) a Machac y Mensik, este último verdugo de Carreño en individuales. Queda certificada entonces la machada de España en la Davis, que remonta la serie a la poderosa República Checa y ya aguarda rival en semifinales.

Conseguido sin Alcaraz ni Davidovich, pero con un equipo lleno de fe. Los héroes de Marbella ponen la primera piedra en Bolonia y sueñan alto. ¿Por qué no? España inició el día como inician todas las historias de redención, con los intangibles en contra pero una convicción inquebrantable. «Merecemos crédito», reclamaba Carreño antes de iniciar la eliminatoria. Y tanto que lo merecen. Apenas se pudo digerir la gesta de Munar contra Lehecka cuando Marcel Granollers y Pedro Martínez -no existe nombre más español que el segundo- ya tenían que comparecer en pista con el billete a semifinales en juego.

La situación estaba donde pedía Ferrer. «Que lleguemos empatados al dobles y resuelva Granollers». Dicho y hecho. Las puertas del manicomio estaban ya abiertas y el tándem checo, variado a última hora con la incursión de Mensik y Machac, tenía cita previa. Estaban avisados de lo que se venía, el mismo ímpetu que atrapó a Lechecka. Pronto se quebraron. Segundo turno de servicio y primera rotura para España. Temblaban los checos, más poderosos sobre el papel, pero menos seguros con la raqueta. Todo lo contrario que la pareja española. Fuerte desde el fondo de la pista y sólida sobre la red.

‘Vamos a morir matando’ parecían decirles. Claro que otra cosa no, pero armas… Los checos andan sobradas de ellas. Saque potente, derechas infernales, movilidad dinámica… también experiencia, que pregunten por Estados Unidos a los especialistas Ram y Krajicek cómo se las gastaron Machac y Mensik en la anterior eliminatoria de la Davis. Respondieron a la rotura de España con otra rotura que restituyó a la igualdad, la diosa reina del partido. Cada punto era un parto para el que se lo llevaba. Así se explican los desenlaces de ambas mangas, llevadas hasta el tie break. Un cara o cruz, todo o nada. Ya saben, la ruleta rusa del dobles.

Por el camino, la dupla española salvó hasta cinco bolas de set para mantenerse a flote. De eso ha ido esta eliminatoria, de apretar los dientes y sobrevivir hasta encontrar la oportunidad para terminar pidiendo perdón en lugar de permiso. La hallaron con un resto ganador para igualar y una doble falta de Mensik, quién en OKDIARIO describió a su equipo como favorito, empaquetó el triunfo español. Premio en la Davis para esta España que no deja de creer y unos tenistas que llevan años bajándose al barro. Los héroes de Marbella ya han puesto la primera piedra para ser también los héroes de Bolonia. ¿Por qué no?