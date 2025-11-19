Mensik: «Incluso con Alcaraz habríamos encontrado la forma de ganar a España»

En tripas del Super Tennis Arena de Bolonia reina un silencio sepulcral roto por una advertencia anglosajona a tiempo «be careful» -ten cuidado- se escucha decir a un miembro del equipo de la República Checa. A Jakub Mensik (Prostějov, 2005) le da tiempo para agachar sus 194 centímetros a tiempo y evitar el golpe con el marco de la puerta. «Por poco», dice entre risas mientras acude su encuentro con OKDIARIO.

A sus 20 primaveras recién cumplidas ya ejerce como número dos de la República Checa, rival en cuartos de finales de la Copa Davis de una España mermada por la baja de Carlos Alcaraz. Ferrer apostará por Munar y Carreño para los puntos individuales y Granollers y Pedro Martínez en dobles. «Incluso con Alcaraz habríamos encontrado la manera de ganar a España», asegura Mensik.

Los checos, liderados por Lehecka (17 del mundo), el mencionado Mensik (19) y Tomas Machac (32), son en este momento el equipo más sólido del torneo. Mensik ha irrumpido en la élite de manera silenciosa, pero con firmeza. Sin el ruido que generaron Alcaraz y Sinner cuando derribaron la puerta sin preguntar y sin el foco mediático que rodea a Fonseca, rival de sus misma generación. El checo se convirtió en el primer tenista nacido en 2005 que conquistó un Masters 1.000, en Miami y ante Djokovic.

«Los días previos y posteriores a la final cambiaron la vida», reconoce durante us conversación con OKDIARIO. Su rostro imberbe y de no haber roto un plato escode a una catapulta por saca, es amigos del juego directo y posee un físico imponente. Tiene cara de ángel y juega como un demonio. Se visualiza ganando la Copa Davis y poniendo en jaque el duopolio tenístico de Alcaraz y Sinner. «Puedo discutirles el trono. Hago todo lo posible para ser el mejor jugador del mundo», argumenta. ¿Será capaz?

Pregunta. ¿Se ven favoritos ahora que Alcaraz no juega?

Respuesta. Si Alcaraz hubiera jugado habría sido más difícil, tal vez España hubiera sido favorita. Pero la cosa cambia al no jugar él, ahora son menos peligrosos. Nosotros hemos entrenado contando con que jugaría y estaría en el equipo. Incluso así habríamos encontrado la forma de ganar a España. Hemos hecho todo lo posible para prepararnos los mejor que podemos y ahora somos nosotros los favoritos.

P. Suena a aviso. ¿Se refiere a ganar la Davis?

Respuesta. Sí, podemos ganar la Copa Davis. Tenemos un equipo muy prometedor que mezcla jóvenes y experiencia. Si no es este año será otro, pero creemos y esperamos levantar el trofeo.

P. El tenis demanda un tercer hombre que luche con Alcaraz y Sinner. ¿Se ve siendo ese tenista?

R. Puedo ser ese jugador que les discuta el trono. Hago todo lo posible para ser el mejor jugador del mundo, pero es muy difícil con Alcaraz y Sinner. No hay nadie más que pueda competir con ellos en este momento. Nuestro trabajo, no sólo el mío, sino el de todos los demás, es hacer las cosas para algún día competir contra ellos y ser rivales.

P. Se lo pregunto porque con 19 años le ganó una final de Masters 1.000 a Djokovic.

R. Fue un gran momento para mí, por ganar mi primer Masters 1000 y por hacerlo contra Djokovic. Me cambió la vida. Los días previos y los días posteriores al partido me cambiaron la vida porque un momento especial que sirvió como oportunidad para esforzarme más, centrarme en mí mismo y seguir haciendo el gran trabajo que estoy haciendo.

P. ¿Aquella victoria no le genera más presión a gestionar?

R. No siento ninguna presión. Al final, cuando ganas un torneos, te hacen sentir favorito para los siguientes y a partir de ese momento se generaron muchas expectativas por parte de los aficionados y medios de comunicación. Pero Sólo intento centrarme en mí mismo y en seguir haciendo el gran trabajo que estoy haciendo para mantener este nivel de tenis y ganar más partidos y torneos.