El Arsenal despide 2025 goleando a la revelación de la Premier League y consolida su liderato

El Arsenal cerró su gran 2025 con una tremenda victoria por 4-1 ante el Aston Villa, la gran revelación de la Premier League. Los goles de Gabriel, Zubimendi, Trossard y Gabriel Jesús al final superaron con claridad a un equipo de Emery que llevaba 11 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los de Arteta demostraron que son claros candidatos al título y afianzan su liderato con cinco puntos más que el City, aunque los de Guardiola tienen un partido menos.

Arsenal y Aston Villa protagonizaron en el norte de Londres uno de los partidos más esperados en la Premier League. Un cuadro de Arteta que buscaba defender el liderato frente a un Aston Villa que es una de las grandes revelaciones del campeonato en tercera posición.

El cuadro gunner salió con los españoles Raya, Merino y Zubimendi en el once titular. En la punta de ataque jugó Gyokeres. Los de Emery, tras ganar en casa del Chelsea, apostaron por Watkins en la punta de lanza con el Buendía, Rogers y Sancho por detrás. Duelo también de entrenadores españoles en ambos banquillos.

Dominó la primera parte el Arsenal, con un juego sencillo y pausado. Pero sin grandes ocasiones de peligro. Fue Gyokeres en varias ocasiones el que mandó la pelota a la grada. Los villanos a la contra tuvieron dos grandes ocasiones antes del descanso, pero Watkins no estuvo nada fino.

Tras unos primeros 45 minutos donde ambos equipos midieron fuerzas, el Arsenal logró abrir el marcador en el minuto 48 gracias a un gol de Gabriel en la salida de un córner. No estuvo fino el Dibu y permitió el remate de cabeza del central gunner a placer.

A partir de ahí se vino arriba el Arsenal y aceleró hacia la victoria. Tardó solamente cuatro minutos (52′) en marcar el 2-0. Recuperación magistral de Odegaard en campo rival, pase de genio por dentro del noruego y Zubimendi definió como delantero centro. Gol del mediocentro español y la alegría desbordada en el Emirates.

Y es que el partido del Arsenal fue de menos a más. La superioridad en la segunda parte fue aplastante. En el minuto 69 llegó el tercero con un disparo de Trossard desde la frontal tras una larga jugada de claro dominio. El VAR estuvo varios minutos revisándolo, pero finalmente el 3-0 subió al marcador.

Quiso más el Arsenal en un partido impresionante, y lo logró. Gabriel Jesús saltó al campo en el 77 y un minuto después firmó el 4-0 para confirmar una goleada de escándalo ante un equipo de Emery que llegaba a este partido tras 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Watkins marcó en el descuento el gol del honor para el Villa.

Una jornada de Premier League que dejó otros cinco resultados. El Newcastle ganó 1-3 en casa del Burnley, el Chelsea volvió a tropezar en casa con un empate frente al Bournemouth (2-2), el Everton ganó 0-2 en campo del Nottingham Forest, West Ham y Brighton empataron a dos, y el Manchester United no pasó del empate a uno ante el colista Wolves.