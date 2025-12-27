El Arsenal aguanta la presión del Manchester City y sigue líder de la Premier

El Arsenal mantiene el pulso al Manchester City y continúa líder de la Premier League. Los de Mikel Arteta superaron en el Emirates Stadium al Brighton (2-1) y recuperaron la primera posición de la tabla que les había arrebatado el Manchester City horas antes. La victoria del equipo de Guardiola en casa del Nottingham Forest (1-2) gracias al gol de Cherki en el tramo final les permitía situarse líderes de manera temporal. Pero la alegría les duró muy poco.

A los 14 minutos de partido, Martin Odegaard desataba la alegría en el Emirates tras adelantar al Arsenal con un zurdazo desde fuera del área. Gran gol del noruego que devolvía el liderato de la Premier League al cuadro de Arteta. Poco antes de ese gol, el Brentford marcaba el 1-0 por medio de Kevin Schade –que acabó el choque con un hat-trick– en su duelo ante el Bournemouth.

En el Emirates mandaba el Arsenal, mientras que en Anfield lo hacía el Liverpool con goles de Ryan Gravenberch y Florian Wirtz al borde del descanso. Es el primer gol oficial del germano con los reds. Tras los primeros 45 minutos, los resultados eran favorables a Arsenal, Liverpool y Brentford. Los dos últimos vencían por 2-0 mientras que el líder lo hacía por la mínima. En los otros dos partidos, West Ham y Fulham empataban a cero, mismo resultado que en el Burnley-Everton.

Al inicio de la segunda parte, en el 52, llegó el segundo del Arsenal. Fue obra de Georginio Rutter en propia puerta tras un saque de esquina de los gunners. Cabeceó hacia atrás al intentar despejar y se la metió en su propia portería. 12 minutos después, en el 64, recortaba distancias el Brighton con gol de Diego Gómez. Aunque David Raya salvó a los suyos en el 76 con una mano providencial, el Arsenal también tuvo ocasiones para rematar el encuentro.

A la vez que marcaban los de Arteta el segundo, se producían goles al oeste de Londres, en el Brentford-Bournemouth y también en el Liverpool-Wolves. El Brentford hacía el 3-0 (Kevin Schade) y los Wolves ponían el 2-1 con tanto de Santiago Bueno. El Bournemouth hizo el gol del honor en el 75 por medio de Antoine Semenyo. Pero Schade quería su hat-trick y lo encontró en el último minuto para hacer el 4-1 definitivo.

El City gana por la mínima

Al final, el Arsenal venció por 2-1, mismo resultado que el Liverpool-Wolves, el Brentford ganó 4-1, Burnley y Everton empataron a cero y el West Ham cayó en casa (0-1) con el Fulham. En el encuentro que se había disputado unas horas antes, el City se impuso por 1-2 a domicilio ante el Nottingham Forest. Los de Guardiola se adelantaron con gol de Reijnders en el 48, pero les empataron en el 54 por medio de Omari Hutchinson.

No sería hasta el 83 cuando Rayan Cherki desbloquearía el encuentro en favor de los citizens. Un gol que daba los tres puntos al cuadro de Mánchester y le permitía situarse líder momentáneamente. Pero el Arsenal ha aguantado la presión y cerrará el 2025 como líder de la Premier League. Los de Arteta le sacan dos puntos al Manchester City, pero estos no juegan hasta el día 1 de enero, por lo que los de Londres acabarán el año al frente de la clasificación.