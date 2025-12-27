Pep Guardiola se vuelve a encarar con un cámara de televisión: gestos de cabreo y mirada amenazante

Pep Guardiola ha vuelto a protagonizar un encontronazo con un cámara de televisión en la celebración del triunfo del Manchester City ante el Nottingham Forest en la jornada de este sábado en la Premier League. El entrenador español quiso festejar sus aficionados su sufrido triunfo a domicilio, pero en ese momento, sobre el césped, le grabó un cámara de la realización oficial de la Premier. Y Guardiola se cabreó.

Cuando el técnico del City se dirigía a uno de los fondos del estadio del Nottingham Forest para celebrar el triunfo por 1-2, Pep Guardiola se encontró de cara con este cámara al que hizo un gesto de desprecio. Cuando aplaudía a los hinchas, el cámara se metió por medio para hacer su trabajo y Guardiola se cabreó. Ni ocultó su disgusto con los gestos: le miró mal, le sacó la mano y puso caras de pocos amigos. Por si fuera poco, cuando el cámara se retiró, el técnico catalán le señaló para decirle a sus aficionados que no les dejaba verlos.

Tras ello, Guardiola sí que se fue al fondo y celebró de forma efusiva el triunfo ante el Nottingham Forest. Hasta llegó a lanzar besos a los hinchas que viajaron a esta ciudad inglesa, en la que el Manchester City ganó para colocarse de forma provisional en el liderato, aunque depende del Arsenal.

CÁMARAS FUERA… QUE ESTE MOMENTO LO QUIERO VIVIR CON LOS MÍOS ❤️ La gente del Manchester City ama a Pep Guardiola. Y él ama a su gente ✨#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1ojxrqdI7l — DAZN España (@DAZN_ES) December 27, 2025

No es la primera vez que Guardiola hace esto. Ya en el encuentro de Champions ante el Real Madrid en el Bernabéu hizo exactamente lo mismo, pero también hace poco en Premier le ocurrió eso. En aquella ocasión fue más grave, toda vez que se fue a por el cámara cuando había perdido ante el Newcastle. Eso sí, después pidió perdón: «Pido disculpas. Me siento avergonzado y abochornado cuando lo veo. Me disculpé con el cámara después de un segundo».

El City gana al Nottingham con sufrimiento

Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.

Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders. Lo hizo todo bien y demostró que es un jugador diferente por el que Pep Guardiola, hace unas semanas, pidió confianza cuando se cuestionaba su presencia en el conjunto ‘citizen’.