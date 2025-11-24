Guardiola se disculpa tras perder los papeles con un cámara a pie de campo: «Me siento avergonzado»

Pep Guardiola dejó una imagen muy polémica que dio la vuelta al mundo. Después de sumar una nueva derrota en la Premier League ante el Newcastle (2-1), el entrenador catalán tuvo un incidente con un operador de cámara. Tras el pito final grabó su discusión con su jugador, Bruno Guimaraes, y fue directo a increparle llegando a quitarle uno de sus auriculares para decirle algo al oído en un tono bastante cabreado.

A raíz de dichas imágenes, a Guardiola no le quedó más remedio que tener que disculparse públicamente en rueda de prensa para evitar un terremoto de cara al partido de Champions de este martes en el Etihad Stadium frente al Bayer Leverkusen. «Pido disculpas. Me siento avergonzado y abochornado cuando lo veo. Me disculpé con el cámara después de un segundo», reconoció.

Frustrado también con los árbitros y por haber concedido el gol de la victoria del Newcastle en el minuto 70, Pep señaló que hubo falta previa a su portero, Gianluigi Donnarumma. «Soy quien soy, incluso después de 1.000 partidos no soy una persona perfecta. Cometí un gran error. Lo que es seguro es que defiendo a mi equipo y a mi club», añadió.

Con ese resultado, el City bajó a la tercera posición con 22 puntos y ampliando su distancia con el Arsenal a siete puntos y uno con el Chelsea. Un pinchazo que también acercó a perseguidores como Aston Villa, Crystal Palace y Birghton en la lucha por puestos de Champions. Ahora buscará lamerse las heridas en Europa para seguir su racha invicto y terminar entre los ocho primeros después de haber caído en los play off el curso pasado. Sin embargo, la imagen con el cámara es una muestra más de la forma en la que encaja las derrotas, y más si siente que le colocan como el señalado de las caídas del City.