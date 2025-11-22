El Manchester City parecía que había cogido velocidad crucero, hasta que ha llegado a St. James’ Park y el Newcastle United le ha frenado en seco. Los de Pep Guardiola perdieron por 2-1, en un duelo en el que consiguieron reponerse del primer golpe de las urracas, pero la derrota les deja en una situación más que delicada. Si el Arsenal gana este domingo, el conjunto mancuniano se quedará a siete puntos de unos gunners que, más allá de ser líderes, parecen imparables en este comienzo del curso.

Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del City. Ya avisaron los locales en una primera parte en la que un excelente Gianluigi Donnarumma sostuvo a los de Guardiola. No pudo hacer más en una segunda mitad en la que los geordies se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Barnes, que dejaron en nada el momentáneo empate de Ruben Días.

El portero italiano fue la vía de escape de los citizens en una primera mitad en la que concedieron un carrusel de ocasiones que hacía sorprendente que el 0-0 campara en el marcador. Una pérdida infantil de Phil Foden en el balcón del área propició la primera, con Barnes con todo a favor ante Donnarumma, pero eligiendo el lado equivocado al tirársela al más cómodo para el italiano. Inmediatamente después llegó la respuesta del City, pero Erling Haaland falló también en el mano a mano.

Y a partir de ahí y hasta el descanso siguió el torrente, con dos grandes paradas de Donnarumma a Woltemade, con un posible penalti de Schar sobre Foden y con una salvada a bocajarro de Nick Pope ante Haaland. El empate a cero no se correspondía con lo que pasaba en el campo y la segunda mitad abrió el grifo de los goles en un paréntesis de apenas siete minutos.

Barnes se resarció de su fallo con un buen disparo desde la medialuna del área, para que Días, con una volea en el corazón del área empatara solo cinco minutos después. Sin tiempo para digerir el empate y pensar en la victoria, el City se topó de sopetón con el 2-1 tras una jugada de carambola.

Woltemade cazó un centro y lo prolongó al segundo palo, donde entró con todo Bruno Guimaraes, estrellando la pelota en el larguero. De la madera fue a los dominios de Barnes, que se la encontró encima y le intentó pegar como pudo. Falló a la primera, pero a la segunda tocó la red.

El 2-1, sin embargo, estuvo en entredicho durante varios minutos mientras el VAR revisaba un posible fuera de juego de Guimaraes. Cuando las pantallas mostraron que estaba en posición legal, St. James’ Park gritó de júbilo. El Newcastle es decimocuarto, con 15 puntos, mientras que el City, que aspiraba a ponerse a uno del Arsenal, se queda a cuatro y con los de Arteta aún por jugar.