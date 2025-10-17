Guardiola ironiza con su retirada: «En 2035 empezaré a pensarlo»

Pep Guardiola no lleva unos años fáciles en el Manchester City. La irregularidad del equipo después de la gran inversión multimillonaria puso en duda su crédito y en el ambiente se sembró la duda acerca de una posible retirada del técnico catalán a corto plazo. La hambruna de títulos y de aquel fútbol que asustaba en Europa se disipó y, aunque parece que ha habido una ligera mejoría, el ruido en Inglaterra aún no se ha detenido.

Y mucho menos que las declaraciones de Carles Planchart, quien fue su mano derecha desde que comenzó en los banquillos. A finales de septiembre comunicó que no seguiría a su lado y dejó en el aire que Pep podría tomarse un descanso antes de lo que mucha gente piensa. Sobre ello habló en rueda de prensa para dar un mensaje claro al club inglés: «Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello», bromeó en rueda de prensa previa al partido frente al Everton.

En noviembre de 2024, Guardiola firmó su renovación con el City por dos temporadas más (hasta junio de 2027.) Un acuerdo fruto de la confianza que sigue habiendo en Etihad en él. «Hemos cambiado mucho en el último año más o menos y, aun así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí. En Barcelona y Bayern Múnich, si tenía un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no he tenido ese problema», añadió.

«No somos los mismos desde que empezamos. La relación que tengo con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos», sentenció.

«Ahora mismo, aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo. Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre, y decir que vamos a ganar esto o lo otro. Veo que estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejores. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí», agregó el de Sampedor.

Guardiola se hace ‘viejo’ en Inglaterra

Guardiola, actualmente el cuarto técnico más longevo en la historia de la Premier League con 9 años y 3 meses en el cargo, solo es superado por David Moyes (11 años y 3 meses al frente del Everton entre 2002 y 2013), Sir Alex Ferguson (20 años y 11 meses en el Manchester United) y Arsène Wenger (21 años y 8 meses en el Arsenal).

El equipo sigue aún fuera de la zona Champions, quinto en la clasificación y a tres puntos del Arsenal de Mikel Arteta. En Champions, el equipo es octavo con cuatro puntos y visitará el próximo martes la Cerámica para jugar ante el Villarreal.