Guardiola se posiciona a favor de Palestina: «Estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo»

Pep Guardiola ha lanzado un mensaje a favor de Palestina a través de las redes sociales. En medio de las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, con Estados Unidos de mediador, estableciendo las condiciones del acuerdo, el técnico del Manchester City ha alzado la voz para situarse del lado de los palestinos por lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.

«Estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo, donde miles de niños y niñas están muriendo y otros más pueden también morir. La franja de Gaza está devastada y riadas de gente caminan sin rumbo sin alimentos, agua potable ni medicinas», comienza diciendo el técnico citizen en un vídeo difundido en catalán.

Guardiola hizo un llamamiento a los catalanes para manifestarse este 4 de octubre en Barcelona para pedir «el final del genocidio»: «Una vez más la sociedad se ha organizado para salvar vidas y presionar a los gobiernos para que tomen acciones inmediatas. El 4 de octubre, a las 12 horas en los Jardinets de Gracia (Barcelona) inundaremos calles y pediremos el final del genocidio».

Esta convocatoria llega unos días después de que Israel detuviese a todos los activistas pro-Hamás de la flotilla y los trasladara a una cárcel en el desierto. Pero Guardiola no es el único personaje del mundo del fútbol que se ha posicionado a favor de Palestina. El Athletic Club anunció que realizará un acto de apoyo a las víctimas de Palestina, que tendrá lugar en los compases previos al partido de Liga contra el Mallorca en San Mamés este sábado.