Guardiola pasa de los árbitros españoles: «No tengo nada que decir sobre ellos»

Pep Guardiola terminó muy enfadado con el arbitraje de Gil Manzano en el último duelo de Champions. El Manchester City empató a dos contra el Mónaco en El Principado después de conceder un penalti en contra en el último minuto. El colegiado español fue el encargado de dirigir el Mónaco-City. Al acabar el choque (2-2), el técnico no quiso hablar «sobre los árbitros españoles» para evitar posibles sanciones.

Los monegascos empataron en el minuto 90 después de que Eric Dier transformara el penalti. En su comparecencia posterior al choque, Guardiola dijo que «no defendimos bien el tiro libre y concedimos un penalti… a pesar de tocar el balón primero. Es cierto que toca al oponente. Pero también toca el balón».

Esa jugada terminó condenando al Manchester City en su visita a Mónaco. La pena máxima transformada por Dier fue decisiva y evitó que los de Pep Guardiola pudieran mantener su pleno de victorias en la competición. Su enfado con el árbitro era mayúsculo. Ya lo conoce de su último año en el Barcelona, y de las veces que le ha pitado con el City en Europa.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el arbitraje de Gil Manzano, Guardiola respondió a Manchester Evening News que «no tengo nada que decir sobre los árbitros españoles». Un pequeño error condenó al cuadro inglés en el tramo final del encuentro, donde fue superior a su rival, pero no pudo volverse a Mánchester con los tres puntos y suman una victoria y un empate.

«No he visto las estadísticas ni las ocasiones, pero creo que fuimos mucho más enérgicos que ellos, algo que a veces no es posible. Hubo muchas situaciones en las que jugamos en contra», comentó Guardiola al término del choque. Haaland había adelantado a los visitantes hasta en dos en ocasiones, pero los locales lograron igualar el partido in extremis. Primero fue Jordan Teze, tres minutos después del primer gol del noruego, y Dier, en el 90, hizo el 2-2 definitivo.